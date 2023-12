Az válogatón a legnagyobb magyar ükunokájaként emlegették. Az egyébként visszafogott 19 éves lány nem is megjelenésével, hanem a nevével akasztotta meg a zsűrit. Mint arról akkor mi is beszámoltunk, a legnagyobb magyar, Széchenyi István egyenes ágú leszármazottja egy igen nehéz számmal érkezett a Sztárban Sztár leszek! színpadára: LP - Lost On You című dalát énekelte, amelyet teljes átéléssal, tökéletesen sikerült előadnia.