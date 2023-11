A kultura.hu számolt be arról, hogy a Magyar Klipszemlén idén 450 nevezett videóból került ki az a 92 klip, amelyek versenybe szálltak a díjakért. Ebben az évben több holtverseny is kialakult, és számos kategóriában adtak arany, ezüst és bronz díjat is, összesen 22 kategóriában hirdettek 49 nyertest. A közönségdíjat megosztva Dzsúdló Keringője, valamint Pápai Joci és KKevin Fénybenjárók című alkotásai nyerték. A tatai zenész Instagramm oldalán köszönte meg rajongóinak a bizalmat.