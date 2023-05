Azóta nyilvánosan elérhető hivatalos kommunikáció nem történt. Pedig úgy becsülték, hogy onnantól számítva három-négy órába telhet, mire felér a világ legmagasabb pontjára. Hogy ez időközben sikerült-e, és már esetleg visszafelé tart, nem világos.

Számos oka lehet a csendnek, a technikai hiba sem kizárt.

Lehetséges, hogy a mászás elhúzódik – a hegyen iszonyú forgalom van, naponta ötvennél is többen próbálkoznak –, és Suhajda Szilárd még most is a csúcs felé igyekszik. Egy valószínűsíthető: a magyar hegymászó élete legnehezebb napját éli. A Mount Everesten délután fél 5 után ismét besötétedik, a hőmérséklet akár mínusz 40 fok körül is alakulhat. Nem beszélve a szélről, az esetleges hóviharról (sajnos, erről is érkeztek ma hírek) és arról, hogy ilyen magasságban ennyi időt eltölteni rendkívül embert próbáló.

Ráadásul a magyar sportoló palackozott oxigén és teherhordó segítsége nélkül támadja a hegycsúcsot.