A férfi ugyanis 28 évvel ezelőtt már bejutott a Zsákbamacska forgatására, azonban nem járt szerencsével. Még egy fekete macskát sem vihetett haza, ami akkor nagyon rosszul esett neki. Vasárnap este viszont újra próbálkozhat.

− Mintegy huszonöt nézőt hívtak be a műsorba velem együtt. Többen be is voltak öltözve, hogy minél jobban kitűnjenek a tömegből és őket válassza ki a Rózsa Gyuri. Én ennyire nem készültem, csak a kitűzőmre írtuk rá, hogy delfin és jó nagy betűkkel, hogy Gyuri. Mivel abban az időben volt a szülinapom reméltem, hogy Gyuri ki fogja szúrni és engem is kihív játszani. Sajnos nem igy lett, viszont a mai napig megvan a kitűzőm − emlékszik vissza a 28 évvel ezelőtti élményeire György, aki fiatalként nagyon csalódottan távozott a műsorból.

− Huszonévesen azt gondoltam, hogy majd biztos nyereménnyel megyek haza. Most ötvenéves fejjel inkább már csak a játék és az elégtétel miatt jelentkeztem a műsorba. Nem is a nyeremény, a pénz érdekel, hanem egy fekete macskát szeretnék kapni, ami egy örök emlék maradna. Kicsit visszahozva a fiatalságomat − árulta el az ezermester, aki vasárnap este ismét Rózsa Györggyel játszhat, ugyanis Majkát és Pápai Jocit a legendás tévés váltja házigazdaként a Zsákbamacska speciális adásaiban.