A parapszichológus Facebook-oldalán számolt be a - mások számára- hátborzongató esetről, szúrta ki a Bors.A iromány szerzője azt állítja, hogy Berki Krisztián szelleme meglátogatta őt az egyik éjszaka, és egy üzenetet is hozott a túlvilágról. Lénárt Éva hivatásából adódóan nem lepődött meg a váratlan vendég látogatásán, állítása szerint máskor is keresték fel őt elhunyt lelkek éjjel, álmából felkeltve.

Berki Krisztián ezúttal hajnali három órakor toppant be Évihez.

– Felriadtam és megláttam, hogy ott áll előttem, és azt szeretné megüzenni Berki Mazsinak, hogy készül újjászületni. Méghozzá az ő közelükben szeretne leszületni, hogy közel lehessen hozzájuk, szeretne újra visszatérni a családba újszülöttként. Három éven belül tervezi a leszületését. Még nem tudja hogy pontosan, hogyan, de az ő közelükben szeretne újra élni

– olvasható a parapszichológus oldalán, aki megjegyezte azt is, hogy Krisztiánnal nagyon kellemes volt a találkozása. Egy kedves, szeretetreméltó léleknek írta le, akinek minden esélye megvan arra, hogy a következő életben megmutathassa a világnak, milyen is ő valójában.

– Rengeteg szeretet van benne, még akkor is, ha ezt nem tudta kimutatni életében. A következő életében a szeretetet fogja hordozni, és meg fogja mutatni a világnak, hogy ő igenis tud szeretni – tette hozzá Évi.