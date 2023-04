Az árváltozásról a Ripost drágulásként számol be, és valóban, volt már alacsonyabb is az ingatlan forintban számított ára a mostami 4,9milliárdnál, ám aki akkor lecsúszott a remek vételről, most még résen lehet, ha Lajcsi mocsai birtokát kinézte magának.

A kastélyt euróban árulják, egészen pontosan 13 millió szerepel a hirdetésben. A Ripost cikkének születése idején 4 milliárd 954 millió forint, plusz az apró volt az ára.

A pazar paraméterekkel rendelkező ingatlan vételárában pedig az árfolyam-változások miatt egy-két napon belül forintmilliós különbség is kialakulhat.

1868 négyzetmétert kaphatunk a 13 millió euróért

Az áramlopás miatt jogerősen három év börtönnel sújtott Galambos Lajos hónapok óta árulja mocsai birtokát. Hogy miért nem sikerült még túladnia rajta, arra nyilvánvaló magyarázatot adhat az ingatlan mérete és exkluzivitása. És persze a 13 millió eurós ára, amely nem éppen az átlagember pénztárcájához igazodik.

Lajcsi Boldogasszonypusztán álló birtokán több mint 100 éves ős fák lombja ad árnyékot a forró nyarakon, a százéves, hatalmas vízfelületű tóban pedig nem csak hűsölni, de még akár vízisíelni is lehet.

A kastély lakóterülete 920 nm, a földszinten képgalériát, kandallóval ellátott nappalit, házi könyvtárat, étkezőt, Gourmet konyhát, kamrát, verandát, piano szobát, 4 hálószobát, 4 fürdőszobát és a gondoskodó személyzet részére külön udvari bejáratú mosdót, wc-t helyeztek el.(540 m2). Az emeleten 8 szoba, 8 fürdőszoba, társalgó és melegítő konyha került kialakításra 380 m2-en.

Egy biztos, aki megveszi Galambos Lajos kastélyát, az nem csak egy igazán különleges ingatlannal lesz gazdagabb, de komoly slamasztikából és érzelmi gödörből menti ki a mocsai trombitást, hiszen, mint arról korábban beszámoltunk, Lajcsit komolyan megviselte az immáron hat éve tartó pereskedés, amelynek végén jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélték.

Galambos Lajosnak az anyagi és jogi bajokon tönkrement a házassága, feleségével el is váltak. Mindezek után, bár a kastély a zenész szíve csücske volt, végül úgy döntött, hogy eladja azt. Az eladás most azonban nem tűnik annyira sürgősnek, hiszen Lajcsi hamarosan egészen máshol hajtja majd álomra a fejét esténként. A trombitás ugyanis rövidesen megkezdi a 3 év 6 hónapos börtönbüntetését, amelyből a legoptimálisabb esetben is csak egy év múlva szabadulhat.