Ahogy azt a Nool is kiszúrta, Pindroch Csaba különleges évfordulót ünnepel a héten: 22 éve csattant el az eső csókjuk Verebes Lindával, akivel immár 16 éve házasok. Az esztergomi ferences gimnázium volt diákja alig egy hónapja „rénlón” járta be Őrbottyánt, a főkrampusz pedig a magán- és szakmai életben is hű társa, Linda volt. Szeptemberben Esztergomban, az eukarisztikus kongresszus egyik eseményén is részt vett.

Évfordulós fotójukat természetesen elöntötték a gratuláló és elismerő szavak.