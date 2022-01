A tatai énekes Tilla Instagram-oldalán vallott arról, hogy fertőzöttsége idején a Covid miatt elképesztő tünetet produkált. Ettől nem csak ő, hanem barátja, Tilla is szenved, amiről egy videóban osztott meg részleteket követőivel - számolt be erről a Ripost.

A népszerű énekes arról mesélt, hogy mikor megfertőződött a vírussal, csupán egyetlen testrésze fájt, mégpedig a dereka. Erről a különös tünetről Tilla Instagram-oldalán tett közzé egy videót. Ő az omikron variánst kapta el. A bejegyzéshez Pápai Joci is kommentelt.

– Tillus! Amikor én Covidos vtam csak a derekam fájt!!! Ez azt is támadja… Rohadjon meg! – írta kommentben Joci, és többen is jelezték, hogy ők is tapasztalták ezt a tünetet.

A videóban Tilla arról mesél, hogy jól viseli a karantént és a fertőzést. A torokfájása és a náthája is szinte teljesen elmúlt már. Ugyan köhögése van, de az sem sok. Hozzátette, hogy nyilván ebben rengeteget segít a már meglévő 3 oltása. Az érdekesség az, hogy beállt a dereka, így teljesen mégsem rózsás minden. Tilla lumbágós, így az ilyesfajta fájdalom 5-6 évente betalálja, ekkor nagyon szenved. Ennek azonban most köze lehet a fertőzéséhez is. Olyan Dél-afrikai kutatásokat olvasott Tilla az interneten, amelyek azt támasztják alá, hogy az omikorn és a koronavírus egyes variánsai felerősíthetik, kihozzák az emberi szervezet ilyen gyengeségeit.