Ő is töltött pár napot a családjával és most úgy készül, hogy akár az első mérkőzésen szerephez juthat, még akkor is, ha – mint azt megjegyezte – nem ez a realitás.

„Mindig készen kell állni” – szögezte le.

A 32 éves Ferenczi 2019 szeptemberében Montenegróban mutatkozott be a válogatottban.