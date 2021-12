"Nem voltak vérmes reményeink, és valamelyest így is elmaradtunk kicsit attól, amit vártam, de a vírushelyzetben ez volt idén a negyedik világversenyünk, jelenleg itt tartunk" - nyilatkozott az MTI-nek Sós Csaba.

A szakember megjegyezte, előzetesen

Szabó Szebasztiánnak a novemberi kazanyi Európa-bajnokságon mutatott teljesítménye alapján érmet remélt.

A győriek úszója - aki rögtön a tatár fővárosban rendezett kontinensviadalt követően kapta el a fertőzést, ami miatt kihagyott két hetet - ehhez 50 méter pillangón volt a legközelebb, melyen a negyedik helyen végzett.

"Az Európa-bajnokságon nagyon kijött neki a lépés, ötven méteren most is pár tizeden belül volt mindenki, és világcsúcstartóként joggal remélhettünk tőle érmet, de talán a vírus miatt pont az a frissesség és lendület hiányzott belőle, ami Kazanyban jellemezte őt" - vélekedett Sós Csaba, aki szerint a jövő évi versenynaptár várhatóan már nem változik.

"Úgy tűnik, versenyeket nem halasztanak, rendkívül intenzív lesz a jövő év, hiszen májusban már világbajnokságot rendeznek, ráadásul Japánban. A bajnokság időpontját is ehhez kellett igazítani, így most áprilisban lesz az ob. Augusztusban Európa-bajnokság, és

készülni kell, mert most jelen pillanatban itt tartunk."

A vírushelyzet jellemezte elmúlt két évvel kapcsolatban a tréner hangsúlyozta, a magyarok idehaza jóval kedvezőbb helyzetben voltak, mint az ellenfelek. Tavaly ősszel ráadásul hét hétig Magyarországon versenyezhettek a világ legjobbjai a Nemzetközi Úszóligában.

"Akár mondhatjuk azt is, hogy ha nem vagyunk ilyen sportszerűek, most előrébb tartanánk az ellenfeleknél. Mindemellett egy szép olimpiát is zártunk, ahol ugyan nem volt sok az érem, de számos szép helyezést értünk el"

- mondta.

Sós Csaba kiemelte, jelenleg éppen generációváltás zajlik, a következő pedig nem lesz annyira "ütős", mint az előző, amelyben "szakajtó számra" voltak a világklasszisok, ami egy ilyen ország történetében ritka, és talán kétszer fordult elő az elmúlt ötven évben.

Borítókép: Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya. (Illyés Tibor/MTI)