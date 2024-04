A hagyományteremtő jelleggel megtartott képzésre tíz településről húsz fő jelentkezett. A résztvevők pedagógusok, intézményvezetők, általános iskolában, líceumban tanító tanárok, óvodapedagógusok voltak – áll a kommünikében. A képzést Kocsis-Pintér Borbála faragótakács-pedagógus, népi szőnyegszövő vezette.

„Gondosan építettük fel az együttlétet, s öt technikát tanultunk a két nap során. Egyrészt karmantyúfán, kiskereken dolgoztunk, másrészt szádfán különböző szalagokat szőttünk, s mindehhez módszertani útmutatást is nyújtottam. Foglalkozástervet készítettem, megfogalmaztam a különböző fogásokat, a szövés menetét képekkel illusztráltam, s kitértünk a kárpátaljai foglalkozások tapasztalataira is. Hagyományos kiseszközökkel tartottam a képzést, mivel eszközkészítő is vagyok. Mindent úgy válogattam össze, hogy a helyszínen, például kartonpapírból, a fogásokat a legegyszerűbben tudják megvalósítani” – fogalamzott a sajtóanyagban a szakember, aki szerint a csapat a képzés trövid időtartama ellenére „teljesen összeforrt”.