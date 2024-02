Filmzenéiért Oscarra és Golden Globe-díjra is jelölték, Grammy-díjat egyszer, 1992-ben kapott az (Everything I Do) I Do It For You című dalért, bár tizenhatszor is jelölték Grammyre.

Legnagyobb slágerei közé tartozik a Summer of '69, a Heaven, a Straight from the Heart, a Please Forgive Me vagy az Ed Sheerannel közös Shine A Light.

Bryan Adams kanadai énekes-dalszerző Michael Shannon amerikai színész portréja mellett fotókiállításának megnyitóján a lengyelországi Torunban 2015. november 16-án

Fotó: TYTUS ZMIJEWSKI / Forrás: MTI/EPA

A kanadai sztár fotósként is ismert, fényképalbuma Exposed címmel 2012-ben jelent meg.