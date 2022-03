Mások mellett a Halott Pénz, Krúbi, a Bagossy Brothers Company, a Tankcsapda, a Carson Coma, Azahriah, Majka & Curtis, valamint Dzsúdló is fellép az idei Telekom VOLT Fesztiválon Sopronban június 21. és 25. között. A szervezők első körben mintegy 60 fellépőt jelentettek be.

Azt már korábban nyilvánosságra hozták, hogy az idei VOLT nemzetközi sztárelőadói között lesz többek között a Muse, a Killers, a Sum41, a Bring Me the Horizon és Yungblud.

A csütörtökön bejelentett listán a 30Y, az Abigel, az Analog Balaton, Andro, az Aurevoir., Azahriah, B'Andre, a Bagossy Brothers Company, a Bëlga, Beton Hofi, Bevild & MSF, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars, a Brains, ByeAlex és a Slepp, a Carson Coma, a Csaknekedkislány, Dé:Nash, a Down for Whatever, a Dublic, Dzsúdló, az Elefánt, az Esti Kornél, a Fish!, a Follow The Flow, a Fran Palermo, a Galaxisok, Ganxsta Zolee és a Kartel, a Halott Pénz, a hiperkarma, a Hősök, az Irie Maffia, az Ivan & The Parazol, Jumodaddy, Krúbi, Lidocain Night, Lithium Night, a Lord, Majka & Curtis, a Margaret Island, a Mary Popkids, a Middlemist Red, a Müller Péter Sziámi AndFriends, Myamo, NECC Party, Nosphere, ON THE LOW feat.: Filo, Nasiimov, Gyuris, az Ibbigang, AKC Misi, Dj Gozth, Slowgod, a Paddy and the Rats, a Pál Utcai Fiúk, Perrin, a Platon Karataev, a Punnany Massif, a Ricsárdgír, a Road, Saya Noé, a Slow Village, Skrude, Superflake, a Supernem, a Tankcsapda, Tesco Disco, Tits/Metzker x Yamina, a Vad Fruttik és a Wellhello szerepel.

A Telekom VOLT Fesztivált több más nagy rendezvényhez hasonlóan 2020-ban és tavaly sem rendezték meg a járvány okozta bizonytalanságok miatt.

