A Tv2 sztárja hiába óvja gondosan a magánéletét, már többször is felreppent a pletyka, hogy nincs minden rendben a házasságával. A Szerencsekerék háziasszonya végül tavaly ősszel beismerte, hogy Egerszegi Tamással hosszú tépelődés után a válás mellett döntöttek - írja cikkében a Bors.

Bár Sydney-t és párját is egyaránt megviselte a szakítás, decemberben már olyan hírekről lehetett hallani, hogy egykori férje túl is lépett házasságán. Ugyanis az év végén a focista egy koncerten vett részt, amiről képet is készített, és egy Zoé nevű hölgyet jelölt meg rajta.