Már többször készült a nevük alatt olyan Facebook-oldal, ami egy idő után eltűnik, majd újra és újra létrehozzák. Bódi Csabi próbál ellene tenni, például felhívja a figyelmet: ne dőljenek be a kamu hirdetéseknek az emberek.

Többször jelentettük az illetékesek felé, de sajnos nem tudnak segíteni. Szerintem a jogszabályokat kellene megváltoztatni, hogy mindenki meg tudja védeni magát a csalássorozatok ellen. Nemrég mi is így jártunk, készült egy kamu Bódi Guszti profil, melyben a mi élő videónkat használják föl. Azt a két-három évvel ezelőtti nyereményjáték akciónkat másolták le, amit mi készítettünk. Ez történt ezúttal is, de azon a felvételen mi nem mondjuk el azt, amit már a csaló a posztban leírt

– kezdte az énekes.

Bódi Csabi

Fotó: Knap Zoltán / Forrás: Bors

Az álhirdetésben azt kérik a játszani vágyóktól, osszák meg a videót, és találjanak meg egy alig elrejtett számot, amivel akár 50-100-200 ezer forintot is nyerhet a szerencsés. Csabi nem érti, miért dőlnek be még mindig sokan, miközben maga a poszt és a létrehozott oldal is gyanús.

"Sajnos az emberek még mindig nagyon félrevezethetőek. Senki nem figyel arra a fontos tényre, hogy ezek az oldalak alig rendelkeznek követőkkel, és a posztok mennyisége sem utal arra, hogy hosszú ideje született volna meg a profil. Ennek következtében a félrevezethető emberek megadják a bankkártya adataikat, amit azzal csalnak ki sokakból, hogy majd arra utalják a nyereményt" – mondja a mulatóssztár.

A csalók kamuoldala és -videója

Forrás: Facebook

"Dühítő, mert rengeteg telefonhívást kapunk ezektől a személyektől, nekünk panaszkodnak, hogy kiadták a bankkártya számukat, de még nem érkezett meg hozzájuk a pénz.

Van olyan nap, hogy 15-20 hívás is érkezik hozzánk, olyan is volt, hogy sírva panaszolta el, hogy az összes pénzét leemelték a számlájáról.

Csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy legyenek körültekintőbbek, mert mi tehetetlenek vagyunk" – figyelmeztet az énekes.

Hogy mit árult még el a csalók ügyeskedéseiről Csabi, kiderül a Bors cikkéből.