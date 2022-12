Bagyó Sándor elmondta: ha a jég nincsen négy centi, semmiképpen sem szabad rálépni.

A négy centi feletti viszont már elbír egy embert, a nyolc centiméter feletti pedig többeket is. Ha a jég vastagsága eléri a 12 centit, akkor az már alkalmas tömegrendezvények megtartására is, 18 centis jégen pedig már sportolni is lehet.

Viszont egyedül sose menjünk a jégre, és ne álljunk szorosan egymás mellé - tette hozzá.

Ha mégis beszakadna alattunk a jég, a legfontosabb, hogy feküdjünk hasra, és úgy próbáljunk kievickélni biztonságos részre. Kapaszkodjunk a jég szélébe, és lökjük magunkat a part felé! - írja a szakértő szabályai alapján a Bors.

