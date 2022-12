Világbajnokság, Katar, döntőa

Argentína–Franciaország 3-3 (2-0, 2-2, 2-2) - tizenegyesekkel: 4-2

Katar, Loszaíl, Loszaíli Nemzeti Stadion, 88966 néző, vezette: Marciniak (Sokolnicki, Listkiewicz - lengyelek).

Argentína: E. Martínez – Molina (Montiel, 91.), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala, 120+1.) – De Paul (Paredes, 102.), Fernández, Mac Allister (Pezzella, 116.) – Messi, Álvarez (Lautaro Martínez, 103.), Di María (Acuna, 64.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Franciaország: Lloris – Koundé (Disasi, 120+1.), Varane, Upamecano, T. Hernandez (Camavinga, 71.) – Griezmann (Coman, 71.), Tchouaméni, Rabiot (Fofana, 96.) – Dembélé (Kolo Muani, 41.), Giroud (Thuram, 41.), Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps.

Gólszerző: Messi (23., 109. – az elsőt 11-esből), Di María (36.), ill. Mbappé (80., 81., 118. – az elsőt és a harmadikat 11-esből).

Messi vagy Mbappé? Ez is lehetett (és világszerte volt is) a felvezetése a tegnapi világbajnoki döntőnek, hiszen a jelen és a közelmúlt (Messi) és a közeljövő (Mbappé) talán legnagyobb labdarúgójának összecsapása akár generációválást is jelenthetett a futballvilág trónján. Messinek az utolsó lehetősége volt a tegnapi mérkőzés arra, hogy páratlan eredménysorához egy világbajnoki címet is hozzácsapjon a felnőttek között, Mbappé viszont 24 esztendős korára (egészen pontosan holnapután lesz ennyi) már a második vb-címére hajtott. Négy éve is találkozott egymással a világbajnokságon a két válogatott, akkor egy remek mérkőzésen 4-3-as francia győzelem született a nyolcaddöntőben, a torna pedig pedig ugye francia arannyal ért véget...

Az argentinok kezdték aktívabban a meccset, az 5. percben Mac Allister lövését fogta Lloris. Továbbra is az argentinok játszottak lendületesebben és ötletesebben, és a 21. percben büntetőhöz is jutottak, miután Dembélé buktatta a tizenhatoson belül az őt kicselező Di Mariát. A büntetőt (ki más?) Lionel Messi lőtte magabiztosan a bal alsóba a 23. percben (1-0). A 28. percben Hernandez és Messi ütköztek a levegőben, majd maradtak a gyepen, szerencsére mindketten folytathatták a játékot (egy perccel később már előbbi mentett szögletre utóbbi elől). A 36. percben káprázatos gólt szerzett Argentína: egy labdaszerzést követően egyérintővel mentek végig a pályán a dél-amerikaiak, az akció végén pedig Di Maria lőtte ki a bal alsót (2-0). Az argentinok élesen, motiváltan (és a mi a lényeg, remekül) fociztak, minden labdáért megküzdöttek, uralták a középpályát, a franciák félelmetes támadótrióját pedig gyakorlatilag levették a pályáról. Deschamps kapitány pedig már a 41. percben váltott, Giroud és Dembélé helyére Thuramot és Kolo Muanit állította. A franciák egyébként nagyon tompák voltak, úgy tűnt, nem múlik el nyomtalanul az elmúlt napok sérülés- és betegséghulláma.

A második félidőben a franciák egyértelműen átvették a mérkőzés irányítását, de nem tudtak helyzetet kidolgozni a remekül záró argentin védelem mellett. Eközben Lionel Scaloni csapata veszélyes kontratámadásokat vezetett, az 50. percben De Paul lövését fogta Lloris, a 61.-ben Messi elől mentett az utolsó pillanatban Rabiot. A 78. percben a franciák is tizenegyeshez jutottak, miután Otamendi szabálytalankodott a meglóduló Kolo Muanival szemben. A büntetőt Mbappé végezhette el a 80. percben és kilőtte a jobb alsót (2-1). Martínez jó irányba vetődött, de nem érte el az erős és pontos lövést. Mindössze két perc telt, amikor a mérkőzés nagy részében padlón lévő franciák kiegyenlítettek, Thuram ívelése után az üresen hagyott Mbappé gyönyörű mozdulattal, kapásból lőtt a bal alsó sarokba (2-2). A hátralévő percekben a fizikailag jobbnak tűnő franciák uralták a meccset, akik el is dönthették volna a mérkőzést, de előbb Mbappé, majd Thuram lövését is védte Martínez. A 98. percben majdnem Messié volt a slusszpoén, de remek lövését védte Lloris.

A hosszabbítás első felének végén a csereként beálló Lautaro Martínez két gólt is szerezhetett volna, de előbb Upamecano blokkolta a lövését, majd nem talált kaput. A 108. percben ismét vezetést szerzett Argentína: Fernandez lövése után Lloris Messi Mbappé elé ütötte a labdát, aki közelről nem is hibázott (3-2). Nem volt azonban még vége, Franciaország ismét felállt a padlóról: egy szöglet után Mbappé lőtt kapura, kísérletét Montiel kézzel blokkolta, a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Mbappé ezúttal sem hibázta el (118., perc, 3-3). Mesterhármas... A hosszabbítás ráadása óriási izgalmakat hozott: előbb Kolo Munai maradt le centikkel Mbappé beadásáról, majd ugyanő lőhetett ziccerben, de Emiliano Martínez óriásit spárgázva mentett. A legvégén a másik Martínez, Lautaro fejelhetett ziccerben, mellé...

Következhetett a tizenegyespárbaj, amelyben a franciák kétszer hibáztak (egyszer ismét a szenzációs Martínez védett), az argentinok viszont egyszer sem, így Argentína harmadszor nyerte meg a labdarúgó-világbajnokságot. A Mbappé-Messi különcsatát ezúttal előbbi nyerte 3-2-re, de a pályafutására a koronát ezúttal feltévő Lionel Messi ezt most aligha bánja...