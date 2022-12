Feszült klasszis 58 perce

"Mit nézel te hülyegyerek?" - kérdezte Messi ellenfelétől

Mint arról beszámoltunk, a katari labdarúgó-világbajnokság második negyeddöntője is tizenegyesekkel dőlt el: a 2–2-re végződő 120+ perc utáni párbajban Argentína 4–3-ra legyőzte Hollandiát, és bejutott a legjobb négy közé, ahol Horvátország lesz az ellenfele. A mérkőzés után Lionel Messi a boldogságról, a szenvedésről és a játékvezetésről is beszélt, valamit beszólt a duplázó holland csatárnak is.

Messi igen idegesen nyilatkozott a meccsek után Forrás: Getty

A TyC Sports argentin csatornának adott interjút Lionel Messi, az argentin válogatott csapatkapitánya, miközben a két gólt szerző Wout Weghorst a látókörébe került. A La Nación szerint az argentinok sztárját korábban hergelő Weghorst meglepő módon szeretett volna mezt cserélni Messivel, aki előbb azt válaszolta, hogy „dugd fel a s...edbe!”, majd amikor már a TyC Sports kamerái is forogtak, azzal folytatta az argentin, hogy „Mit nézel, te hülyegyerek? Húzzál el innen!” “¿QUÉ MIRÁS, BOBO?” pic.twitter.com/MPHnonThhu — TyC Sports (@TyCSports) December 9, 2022 Az aranylabdás klasszis nem csak ellenfelének, de a találkozó játékvezetőjének, Lahoznak is beszólt. „Nagyon örülünk, óriási sikert értünk el – mondta Lionel Messi. – Sokat szenvedtünk, mindenki sokat szenvedett a győzelemért, de hát ez már negyeddöntő volt. Túléljük, ha ez a győzelem ára, akkor ennyit kell szenvedni és kész. Ezen a meccsen megmutattuk, hogy képesek vagyunk jó játékra. Mindegy, hogy ki a főszereplő, valaki mindig előtérbe lép, és kulcsszerepet vállal. De mindannyian futottunk, küzdöttünk.” „A hollandok egyenlítő gólja nagyon bosszantó volt. A játékvezetésről nem akarok beszélni, mert akkor eltiltanának. A FIFA-nak át kell gondolnia ezt, ilyen meccsre ilyen bírót nem szabad küldeni. Nem nőtt fel a meccs szintjéhez.” „Nagyon boldogok vagyunk, hogy továbbjutottunk. Kemény csata lesz a horvátok ellen, hiszen remek játékosaik vannak, remek középpályásokkal. Jól ismernek minket, nehéz találkozó vár ránk. Azért a világbajnokságot élvezzük, lépésről lépésre haladunk.”

