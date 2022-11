G-csoport, 2. forduló

Kamerun–Szerbia 3-3 (1-2)

Al-Vakra, al-Dzsanúb Stadion, 39789 néző, vezette: Abdalláh (al-Hammádi, al-Mári - egyesült arab emírségekbeliek).

KAMERUN: Epassy – Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Anguissa (Gouet, 81.), Kunde (Ondoua, 67.), Hongla (Aboubakar, 55.) – Mbeumo (N'Koudou, 81.), Choupo-Moting, Toko Ekambi (Bassogog, 67.). Szövetségi kapitány: Rigobert Song.

SZERBIA: V. Milinkovics-Szavics – Milenkovics, Veljkovics (Babics, 78.), Pavlovics (Sz. Mitrovics, 55.) – Zsivkovics (Radonjics, 78.), Lukics, Makszimovics, Kosztics (Djuricsics, 90+2.) – Tadics, Sz. Milinkovics-Szavics (Grujics, 78.) – A. Mitrovics. Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics.

Gólszerző: Castelletto (29.), Aboubakar (63.), Choupo-Moting (66.) ill. Pavlovics (45+1.), Sz. Milinkovics-Szavics (45+3.), A. Mitrovics (53.).

A szerbek hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést és a 11. percben a vezetést is majdnem megszerezték: Alekszandar Mitrovics a jobb oldalon egy gyönyörű csellel küldte el védőjét, majd éles szögből a jobb kapufára tekerte a labdát. A 17. percben ismét a Fulham csatára lehetett volna főszereplő, de egy, a tizenhatoson belül elé pattanó labdát ziccerben mellé lőtt. Két perccel később jött az első kaput eltaláló kísérlet is, de Kunde jól eltalált lövését védte a szerb kapus. A 29. percben Kamerun a vezetést is megszerezte: egy bal oldali szögletet követően Choupo-Moting csúsztatta tovább a labdát a szerb jegenyék között, a túloldalon érkező Castelletto pedig egy méterről a kapuba belsőzött (1-0). A szerbek ezt követően a kapujukhoz szögezték az afrikai csapatot, akik azonban hősies védekezéssel ellenfelük összes próbálkozását hárították. Sőt, a 44. percben Kunde újabb gólt szerezhetett volna, de elhibázta helyzetét. A ráadás első percében végül összejött a szerb egyenlítés: Tadics szabadrúgása után Pavlovics fejelt a kameruni kapu jobb oldalába (1-1). És ezzel még nem volt vége: a szerbek támadásban maradtak és a hosszabbítás harmadik percében egy labdaszerzést követően Szergej Milinkovics-Szavics 17 méterről kilőtte a bal alsó sarkot (1-2).

Az 53. percben kétgólos előnybe kerültek a szerbek, egy, a grundokon látható gyönyörű csiki-csuki végén Mitrovics ezúttal már nem hibázott. Úgy tűnt, eldől a mérkőzés, Kamerun azonban nem így gondolta. A 63. percben a csereként beállt Aboubakar lesgyanús helyzetben gyönyörű, átemelős gólt lőtt, amelyet a VAR is "engedélyezett", így Kamerun 3-2-re szépített. Mindössze két perc telt el és jött a kamuruni egyenlítés: a szupercserének bizonyuló Aboubakar futott el a jobb oldalon, középre adott labdáját pedig Choupo-Moting pofozta a kapuba (3-3). A hátralévő időben is izgalmas játékot láthattunk, mindkét csapatnak akadtak még lehetőségei, de újabb gól már nem született. Ezzel a döntetlennel mindkét együttes életben tartotta továbbjutási esélyeit.