Gondoljunk bármit: UFO-videókat tett közzé hivatalosan a Pentagon

A Pentagon ugyanis hivatalosan kiadott három rövid videót „azonosítatlan légi tárgyakról”, amelyeket a tengerészet infravörös kamerái rögzítettek „rendkívül gyorsan mozgó” objektumokról – írja a CNN. A minisztérium ezzel elismeri a régebbi felvételek hamisítatlanságát, de közleményük szerint azok nem bizonyítanak semmit.

Ha szó szerint vesszük, az UFO betűszó közismerten nem azonosított repülő objektumot jelent (Unidentified Flying Object, azaz azonosítatlan repülő tárgy). Vagyis ez a felvételek sem igazolják, hogy kicsi zöld lények ülnek a fedélzeten és az a tervük, hogy titokban uralmuk alá hajtsák a bolygónkat.

A haditengerészet videóit 2017. december és 2018 márciusa között adták át először a To The Stars Academy of Arts & Sciences nevű, az ismeretlen légi jelenségekre vonatkozó információkat tanulmányozó társaságnak.

Az egyik pilóta, aki látta az egyik azonosítatlan tárgyat, elmondta a CNN-nek, hogy olyan módon mozgott, amit nem lehet megmagyarázni.

„Amint megközelítettem (…) délre fordulva felgyorsult és kevesebb, mint két másodperc alatt eltűnt” – mondta David Fravor, az amerikai haditengerészet nyugdíjas pilótája.

A Pentagon korábban tanulmányozta az ismeretlen tárgyakkal történt légi találkozások felvételeit a nevadai volt szenátor, Harry Reid kérésére. A programot 2007-ben indították és 2012-ben befejezték, mert a Pentagon közölte, hogy ennél fontosabb dolgokra tartogatják a költségvetésüket.

Ehhez képest Luis Elizondo, program korábbi vezetője 2017-ben azt mondta a CNN-nek, hogy neki személy szerint az a véleménye, „nagyon meggyőző bizonyítékok vannak arról, hogy esetleg nem vagyunk egyedül”.

„Ezek a repülőgépek – nevezzük őket repülőgépeknek, mondta – olyan jellemzőkkel bírnak, amelyek nem szerepelnek az Egyesült Államok vagy bármely más állam nyilvántartásában” – mondta Elizondo a kutatásukról. 2017-ben lemondott a Védelmi Minisztériumban betöltött állásáról, hogy így tiltakozzon a programot körülvevő titoktartás és a program finanszírozásának leállítása miatt.

Az említett Reid szenátor hétfői Twitter-bejegyzésében „örömének” adott hangot, hogy a Pentagon hivatalosan kiadta a videókat, de szerinte a mostani bejelentés

I’m glad the Pentagon is finally releasing this footage, but it only scratches the surface of research and materials available. The U.S. needs to take a serious, scientific look at this and any potential national security implications. The American people deserve to be informed. https://t.co/1XNduvmP0u

— Senator Harry Reid (@SenatorReid) April 27, 2020