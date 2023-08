Sok közülük ijesztő jövőképet fest elénk, holott az A.I. (Artificial Intelligence) már most is ott van a mindennapjainkban – még ha jelenleg nem is félelmetes, hanem hasznos, és életünket megkönnyítő formában.

Tudjuk, hogy például mindennap mesterséges intelligenciát használunk, amikor egy webshopban vásárolunk? Esetleg gépi fordítót használunk? Vagy távolról, neten keresztül irányítjuk az okos otthon berendezéseit? Vegyük végig, mely területeken épültek be már hétköznapjainkba a mesterséges intelligencián alapuló alkalmazások!

Egészségünk és az A.I.

Az A.I. technológia már most lehetővé teszi az adatok elemzésével a betegek gyorsabb diagnosztizálását, a betegségek korai felismerését, így hamarabb elindulhat a gyógyítás. Napjainkban az egészségügyi szolgáltatók A.I. algoritmusokat használnak például a daganatok tökéletesebb és pontosabb felismerésére a radiológiai felvételeken. Emellett az A.I.-t alkalmazzák a betegmonitorozásban, a genetikai kutatásokban és a robotasszisztált sebészetben is.

Továbbá a betegségek megelőzésében is segít, hiszen előre tudja jelezni a lehetséges egészségügyi problémákat az életkor, a genetikai előzmények, a társadalmi-gazdasági státusz stb. alapján. Amikor legközelebb a laborleletedre várakozunk, tudjuk, hogy azt is az A.I. segítségével kaphatjuk ilyen gyorsan kézhez.

Pénzügyeink és az A.I.

A bankok és pénzintézetek A.I.-t használnak a csalások és visszaélések azonosítására, a hitelképesség elemzésére, a portfóliókezelésre és a személyre szabott pénzügyi tanácsadásra. Szóval lehet, hogy legutóbbi hitelünket is az A.I. segítségével vettük fel, vagy a portfóliókezelésre is képes mesterséges intelligencia segítségével dolgoztatják a pénzünket a magánnyugdíjpénztárban.

Vásárlásaink és az A.I.

A vállalkozók és a marketingesek már pontosan tudják, hogy a mesterséges intelligencia mire jó. Az A.I. segít hatékonyan tanulmányozni a fogyasztókat, potenciális vásárlókat a keresési és vásárlási szokásaik alapján, így az egyénre szabott ajánlatokkal egy vállalkozás pontosan azt kínálhatja vevőinek, amire szüksége van. Az új termékek kifejlesztésében is segít az A.I., már kapható a világ első energiaitala, amelyet teljes egészében az A.I. fejlesztett a Hellel. Az ital minden elemét, összetevőit, designját és marketing eszközeit is a mesterséges intelligencia tervezte, és meg is kóstolta.