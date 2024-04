Milák Kristóf oktat és kioktat az úszók ma záruló országos bajnokságán.

Oktatja a szakmát, hogy minden vészjóslás ellenére, az úszás egyetemes szabályait felrúgva is képes nyerni, nyerni és nyerni. Az olimpiai bajnok és világcsúcstartó Milák mindössze öt hetet edzett idén Virth Balázs irányításával az ob előtt, ennek ellenére az első két versenynapon háromból három számában győzött, köztük 200 pillangón olyan eredménnyel, aminél ebben az évben csak hárman tudtak jobbat az egész világon. Mindezt korábban elképzelhetetlenül minimális felkészüléssel a háta mögött.

És Milák kioktatja az újságírókat, akiknek az első két nap nem állt meg nyilatkozni a Duna Arénában, hűvösen átnézett rajtuk, mintha ellenségek lennének. Észre sem vette, hogy ezzel nemcsak a munkáját végző médiahadat büntette a neki feltehetően nem tetsző cikkek miatt, hanem a rajongóit, az úszósport szerelmeseit is, mert így hozzájuk sem szólt egy szót sem.

De a ki nem mondott szavakon túl is érződik, valami nincs rendben. Egyszerűen csak úszik egyetlen mosoly nélkül. Mintha ott sem akarna lenni, csak megteszi, mert képes rá. Mert erre és így egyedül ő képes. Kérdés, ennek mennyi az értelme.

Még két éve sincs, amikor 2022 júniusában Milák ugyanitt, a Duna Arénában megúszta az 1:50,34 perces, őrületes világcsúcsát 200 pillangón, majd a medencéből kiszállva, kétszázas pulzussal, levegő után kapkodva szólt a lelátón őt éltető négyezer emberhez: „Ez az érem a tiétek. Ez a rekord a tiétek. A szívem a tiétek.”

Na, annak volt értelme!

Mindeközben az ob-n olyanok is feszegetik a határaikat a Duna Arénában, akikről soha senki nem beszél. Például a 100 mellen aranyérmes Horváth Dávid, aki – miként arra a mesteredző, Turi György rámutatott – főállásban, teljes munkaidőben úszást oktat gyerekeknek, közben a második diplomájára hajt a Testnevelési Egyetemen. A kvázi amatőr versenyzőként szerzett országos bajnoki címét csakis a sportág színtiszta szeretete ihlette, mentesen a profiknak kijáró anyagi jóléttől, méregdrága, messzi edzőtáboroktól és egyéb „nyalánkságoktól”.

Lehet, hogy a gyerekek a Milák Kristófok fényes sikerei miatt kezdenek el úszni, de a Horváth Dávidok áldozatos napi munkája miatt maradnak hosszú távon az uszodákban.

Egy ideális világban ez a teljesítmény is fókuszban lehetne, ennek is lenne igazi hírértéke, ez is érdekelné az embereket.

De ez nem egy ideális világ, és a törvényei alól még a győzelmekhez szokott Milák sem pillangózhatja ki magát anélkül, hogy valamit el ne veszítene.