Ifjak iszonya

A csodás iskolai napok mellett természetesen más esemény is van, amely megdobogtatja a fiatalabb korosztály szívét.

Ember, eljött az ideje mindenkivel kezet fogni. Az a vicces, hogy mindenki tudja, ki vagy, neked viszont fogalmad sincs, ki ez a sok ember. A rend kedvéért azért bemutatkoznál, de a kedves idős hölgy épp az arcbőrödet ráncigálja és csodálkozó arccal mondja: „Milyen nagyra nőttél! Amikor legutóbb láttalak még csak kis óvodás voltál.” És akkor jönnek a tipikus kérdések:

– A suli hogy megy?

– Sportolsz valamit?

– És udvarlók vannak már?

Óriási zavarodat próbálod leplezni és válaszolni a kérdésekre de már jön is a következő „idegen” és kezdődhet elölről a bemutatkozás.

Ha esetleg születésnap az apropó, a köszöntés kihagyhatatlan része az éneklés. Akkor pedig mindenki ezt teszi, kivéve az ünnepelt aki pedig csak ül középen, próbál mosolyogni szépen és azt se tudja kire nézzen, arcán pedig látszik, hogy kevés kínosabb pillanat akad életében. A nap végére azért egész jó arcnak tűnnek a rokonok és valljuk be, a kínos pillanatok nélkül nem is lenne igazi egy családi összejövetel.