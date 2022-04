A járványhelyzetet miatti hosszú kihagyás után a kicsik nagy örömére idén újra megszervezték a Báboda napokat. A bábozás világnapján óvodásokkal és kisiskolásokkal telt meg a Közösségi ház nagyterme, ahol a Fabula Bábszínház Fekete István Vuk című regényének szereplőit keltették életre a színpadon.

– A bábozás szinte egyidős az emberiséggel – fogalmazott Zsédenyiné Horváth Krisztina szervező. – Őseink hamar rájöttek, hogy a fából és állatszőrből készített figurák nemcsak a közönség szórakoztatását szolgálják és történetek elmesélésére alkalmasak, de az istenekkel való kapcsolattartásra is. Az előadó-művészet ezen formája azóta is töretlen. Az oktatás-nevelésben előszeretettel használják a bábokat, hiszen a tevékenység fejleszti a gyerekek beszédkészségét, kézügyességét és fantáziáját. A szervező arról is beszélt, nem véletlenül választották a Vukot, mert szerettek volna visszanyúlni a régi klasszikusokhoz.