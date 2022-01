Remek családi programot hozott tető alá a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár: az intézmény aulája állatsimogatóvá alakult az Amazonas Terrárium jóvoltából. Sok kíváncsi szempár szegeződött a kiállított példányokra és egymást érték a kérdések az egzotikus állatokkal kapcsolatban. Például a kaméleontartás körülményeiről is szó esett, de alig volt férőhely a szivárványos boát, a szakállas agámát, a leopárdgekkót, a gabonasiklót, valamint az óriás madárpókokat rejtő terrárium körül.

Németh Arnold szervező elmondta, az „utazó terrárium” által nemcsak könyvekből, hanem testközelből is megcsodálhatóak ezek az állatok. Megengedett volt az is, hogy a gyerekek kézbe vegyék, megsimogassák az állatokat. Például a tarajos sül Afrika északi részén őshonos és nagyon szelíd. A gyerekek bátran etethették az emlőst, még kézből is.

Összesen 35 állatfaj 60 egyede érkezett a bányászvárosba, 2017 és 2018 után már harmadik alkalommal. Elmondható, hogy az állati programok nagyon népszerűek voltak. Az idén is.