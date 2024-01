Nem mindenki engedheti meg ugyanis magának, hogy a zuhanykabin mellé egy kádat is bepasszírozzon a fürdőbe, vagy éppen fordítva. Kis méretű fürdőszoba esetén kénytelenek vagyunk döntést hozni, mert a kettő együtt sajnos nem működik. De mi alapján kötelezzük el magunkat az egyik, vagy másik opció mellett? Összegyűjtöttünk 3 szempontot, amit érdemes figyelembe venni, mielőtt végleges döntést hozunk.

1. A fürdőszobák száma

Az nyilvánvaló, hogy a zuhany vs. kád kérdés akkor a legrelevánsabb, ha egy kisméretű fürdőszobában nem fér el mindkettő. Ilyen esetben számba kell venni, hogy hány fürdőszoba található az otthonunkban. Egy nagyobb alapterületű lakásban, vagy egy emeletes családi házban nem ritka, hogy 2-3 fürdőszoba is van. Ez igazán leegyszerűsíti a kérdést, hiszen, ha a kád nem fér be az egyik fürdőbe, nyugodtan helyezhetjük a másikba.

A több fürdővel rendelkező otthonokban általában felosztják, hogy melyik fürdőt ki használja. Gyakori megoldás, hogy az idősebbek használják a zuhanyzós fürdőt, míg a kisebbeknek marad a kád. Ez több szempontból is előnyös: az időseknek nem kell be- és kimászni a fürdőkádba, a gyerekek viszont nyugodtan pancsolhatnak a habok között.

Az idős-fiatal felosztás azonban nem minden helyzetben működik. Ha emeletes házról beszélünk, akkor természetesen mindenki a szobája szintjén található fürdőt használja gyakrabban. Ha van emeleti fürdőszobánk, akkor nem csak a helyiség alapterületét, de a

belmagasságát is figyelembe kell venni. Egy tetőtéri helyiségben, ahol a tető alacsonyan húzódik, sok helyet spórolhatunk azzal, ha fürdőkádat helyezünk el. A kád nyugodtan kerülhet a tető alá, hiszen benne ülve nem zavar az alacsony tető.

Amikor a méreteket számoljuk, ügyelni kell a többi szaniter és fürdőszobabútor méretére is. Fontos, hogy semmilyen esetben se legyen túl zsúfolt a helyiség, mert az sokat ront az atmoszférán. Ha légies teret szeretnénk, valószínűleg a zuhanyzó a jobb megoldás, mivel az átlátszó üvegfalai térnövelő hatásúak.

2. Fürdési szokásaink

Ha választanunk kell, hogy zuhanykabint vagy fürdőkádat teszünk a fürdőszobába, a méretek mellet nem árt átgondolni a fürdési szokásainkat. Ezt a kérdést ajánlott az egész családdal megvitatni, hiszen mindannyian máshogy szeretünk tisztálkodni.

Aki szeret a vízben olvasni, és órákig relaxálni a forró vízben, az nagy valószínűséggel a kádra fog szavazni. A frissítő, gyors zuhanyzás hívei pedig minden bizonnyal a zuhanykabin mellett teszik le a voksukat. Az ellentétes vélemények és igények azonban ne okozzanak gondot, és semmiképp ne keltsenek feszültséget. Ma már számtalan hibrid megoldás létezik, ami kombinálja a zuhanykabin és a fürdőkád legjobb tulajdonságait.

Rendkívül modern megoldásnak számít a kádkabin. Ehhez nincs is másra szükség, csak egy kádra és egy kádparavánra. A kádparaván a kád széléhez rögzíthető üveglap, amely zuhanyfalként funkcionál. Vagyis, felfogja a kifröccsenő vizet, és megakadályozza, hogy eláztassuk a fürdőszobát.

A másik praktikus megoldás a mélytálcás zuhanykabin. A magasított, 30-50 cm-es zuhanytálca olyan, mint egy kisebb kád. Tökéletesen alkalmas gyerekek fürdetésére, de a végtagjainkat is kiáztathatjuk benne.

A szokások azonban nem mindig jók, így a fürdési szokásainkat sem árt felülvizsgálni. Erre pedig nagyszerű lehetőség egy ilyen szituáció. Tény és való, hogy a kádban pancsolni nagyon megnyugtató és felüdítő, de korántsem olyan egészséges. A kádban rengeteg baktérium van, még akkor is ha egyébként rendszeresen takarítjuk. A nedves közeg és a lerakódó hámsejtek nagyban segítik a szaporodásukat.

3. Környezettudatosság

Modern világunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezettudatosság. A természetvédelmi szervezetek tevékenységén túl mi is sokat tehetünk a bolygónk védelmének érdekében. Nem újdonság, hogy ma már a víz számít az egyik legértékesebb természeti kincsnek. Ezért nem árt átgondolni, hogy mennyit is használunk el a tisztálkodásra.

Amikor a kád és a zuhanykabin között kell dönteni, a vízhasználattal is számolni kell. Egy kellemes kádfürdőhöz jóval több vízre van szükség, mint a zuhanyzáshoz. Ráadásul, a kád vizében általában egy ember tud megfürdeni, mert a végére kihűl.

Természetesen nem csak a tisztálkodáshoz van szükség a vízre, de a tisztításhoz is. Egy zuhanykabint nagyobb macera takarítani, főleg ha minden szerelvényt alaposan át kell mosni. Ezért, ha nem szeretnénk órákig bajlódni vele, jobban járunk egy fürdőkáddal.

A vízhasználat kérdése nem csak a környezetvédelem miatt fontos, habár köze van hozzá. A víz felértékelődésével az ára is megnőtt, ezért mindenképp érdemes kiszámolni, hogy mennyi vizet használunk el akkor, ha kádban fürdünk, és akkor, ha zuhanyozunk. Egy alapos számítással sok pénzt megspórolhatunk, hiszen mind a kád, mind a zuhanykabin hosszú távú beruházás. Igyekezzünk tehát azt az opciót választani, ami kevésbé növeli a vízszámlánkat.