Az ország minden pontján egységes árukínálatunkból könnyen válogathatnak vásárlóink. Nemcsak a már jól ismert állandó választékunk várja Önöket, hanem teljes szezonális kínálatunk is. Bőven van miből vásárolni az ünnepekre, akár ajándékot, akár a menü hozzávalóit keresik. Ha megnézik az új üzletünket bemutató videónkat, biztosan kedvet kapnak, hogy eljöjjenek hozzánk.

Egy karnyújtásnyira Önöktől

A Köztársaság útja 1/F alatti új áruházunkban is kényelmesen intézhetik a bevásárlást. Könnyen eljuthatnak hozzánk, mivel új üzletünk az 1-es főút és az M1-es autópálya közelében helyezkedik el. Autóval érkező vásárlóink – a két behajtóval is rendelkező, számos akadálymentesített beállót is tartalmazó – 132 férőhelyes parkolónkban biztosan találnak szabad helyet. Ha biciklivel jönnek hozzánk, természetesen kerékpártárolóról is gondoskodtunk. Azokra is gondoltunk, akik a tömegközlekedést részesítik előnyben, hiszen a buszmegálló éppen az áruházunk előtt található.

Új áruház – kényelmes bevásárlás – friss áruk

A korábbi ingatlant teljeskörűen átalakítottuk, hogy mindenben megfeleljen a megszokott ALDI minőségnek. Így egy modern, alacsony energiaigényű üzlet született, amely a kényelmes, a legújabb belső dizájnunk szerint kialakított eladótérrel tökéletesen harmonizál. A zöldség-gyümölcs pulton mintegy 120-féle friss, többségében magyar forrásból származó zöldség és gyümölcs várja Önöket. A 100%-ban magyar tartásból, vágásból és feldolgozásból származó állandó frisshús-kínálatunkban vevőink már 50-féle friss szárnyas-, sertés- és marhahús közül választhatnak. 65 alapvető tejtermékünk és valamennyi tojás is kizárólag hazai beszállítóinktól kerül az üzleteink polcaira. „Azon melegében” látványpékségünk közel 7 méter hosszú pultjában mintegy félszáz frissen és helyben sütött pékáru csábítja vásárlóinkat.

Saját márkáinkkal még többet spórolhat

Minden üzletünkben – így természetesen Tatabányán is – termékkínálatunk mintegy 80%-a saját márka, azaz csak nekünk készültek, és kizárólag nálunk kaphatóak. Mint minden termékünk, saját márkáink is kiváló minőséget képviselnek, ám az áruk jóval kedvezőbb, mint a márkatermékeké. Fedezzék fel – többek között – AZON MELEGÉBEN, MILFINA vagy éppen OMBIA saját márkáinkat!

Bármire is van szükségük, jöjjenek el új áruházunkba, vásároljanak be kényelmesen és pénztárcabarát módon!