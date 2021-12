„Akár a vendéglátásban, akár a kereskedelemben tevékenykedik egy cég, érdemes POS terminált választania. Amellett, hogy kényelmesebb, egyszerűbb és a kor kihívásainak legmegfelelőbb fizetési módot kínál vásárlóinak, még profitnövelésre és költségcsökkentésre is számíthat. Profitnövelésre azért, mert jól megfigyelhető, hogy azon ügyfelek, akik ilyen módon fizetnek a nagyobb elégedettség mellett, gyorsabban és többet költenek az üzletben, magasabb a kosárértékük. Költségcsökkentésre, mert a készpénzhasználatot kiküszöbölve, közvetlenül a bankszámlájukon áll a cégek rendelkezésre a bevétel, így a készpénz tárolásából, szállításából adódó nehézségeket is elfelejthetik. A vásárlók alapvető elvárása az, hogy tudjanak bankkártyával fizetni, akár egy kakaós csigáról, akár egy TV-ről van szó. Mindemellett, a pandémia ideje alatt felértékelődött az érintésmentes fizetés lehetősége is, sokan csak ott vásárolnak, ahol ez lehetséges. Összességében, kereskedőként a POS terminál nagyszerű lehetőséget jelent a vevőkör bővítésére, gyorsabb és egyszerűbb kiszolgálására, mindezt nagy jövedelmezőség mellett és biztonságosan” – mondta Südi Szabolcs, a Budapest Bank tatabányai fiókjának vezetője.