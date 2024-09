Fenntartható beszállítói láncok

A fenntarthatóság egyre nagyobb szerepet játszik a beszállítói láncok működtetésében is. Az ESG (Environmental, Social and Governance azaz környezeti, társadalmi és irányítási) kritériumok egyre inkább meghatározzák, hogy a vállalatok milyen beszállítókkal dolgoznak együtt. Ha a cégek fenntarthatóbb beszállítókat választanak, akkor nemcsak környezetvédelmi, hanem pénzügyi előnyökre is szert tehetnek.

A fenntarthatóbb működés kevesebb hulladékkal, kisebb energiafogyasztással jár, ami közvetlen hatással van a vállalat adózási gyakorlatára is. A kisebb környezeti terhelés csökkenti a környezetvédelmi adók mértékét, míg a fenntartható beszállítói láncok átláthatósága javítja a vállalat által készített fenntarthatósági jelentés minőségét.

Az adótanácsadási szolgáltatások szerepe

Az adótanácsadási szolgáltatások kiemelt szerepet játszanak abban, hogy a vállalatok sikeresen kihasználják a fenntarthatósággal kapcsolatos adókedvezményeket és egyéb lehetőségeket. Az adószakértők segíthetnek abban, hogy a vállalatok megtalálják azokat a jogszabályi réseket, amelyekkel maximalizálhatják adómegtakarításaikat, miközben fenntarthatósági céljaikat is elérik. Hozzáértő tervezéssel elérhető, hogy ezek a lehetőségek hatékonyan beépüljenek a vállalati működésbe, és a mindennapos folyamatok természetes részévé váljanak.

A fenntarthatósági jelentés és az adóoptimalizálás Magyarországon egyre inkább összefonódik. A vállalatok számára az ilyen jelentések nemcsak a társadalmi felelősségvállalás eszközei, hanem fontos pénzügyi stratégiák is lehetnek. Megbízható szakértők bevonásával, mint például az adótanácsadási szolgáltatások a Forvis Mazars-tól és a fenntarthatósági intézkedések helyes kombinálásával a vállalatok nemcsak adókedvezményekhez juthatnak, hanem hosszú távon is biztosíthatják fenntarthatóságukat és versenyképességüket.