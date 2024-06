A választójoghoz és az európai parlamenti választásokon való induláshoz szükséges alsó korhatárt a nemzeti jogszabályok határozzák meg. Jellemzően 18 év az alsó határ, de van, ahol 16-17 évesen is az urnákhoz lehet járulni.

Csak Belgiumban, Bulgáriában, Luxemburgban és Görögországban van kötelező szavazás.

A sort csütörtökön Hollandia kezdi. A tagállamok többségében – Magyarországot is beleértve – vasárnap kerülnek megrendezésre a választások. A 720 európai parlamenti képviselő megválasztása után az újonnan felálló parlament több feladat elé is néz. A július 16-án tartott alakuló ülése után meg kell választania az Európai Parlamentnek az új elnökét, majd kezdetét veszi az Európai Bizottság elnökének megválasztásának folyamata is.

Technikusok dolgoznak az Európai Parlament üléstermének stúdióvá alakításán Brüsszelben 2024. június 5-én. Az ülésterem lesz a választás eredményvárójának fő helyszíne

Fotó: Olivier Hoslet / Forrás: MTI/EPA

Ugyan az Európai Bizottság elnökét az Európai Tanács javasolja, az Európai Parlament jóváhagyása is szükséges a folyamatban.