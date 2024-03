Szijjártó Péter arra is kitért, hogy svéd kollégájával, Tobias Billströmmel is egyeztetett telefonon, aki szintén az amerikai fővárosban tartózkodik, mivel nekik is letétbe kell helyezniük a saját hasonló iratukat, amivel jelzik, hogy készen állnak a csatlakozásra.

Ha mindez megtörténik, akkor azt hiszem, hogy jövő hét elején már fel is vonhatják a svéd lobogót a NATO brüsszeli központjánál

– emelte ki.

Illetve tudatta, hogy svéd hivatali partnerével, aki köszönetet mondott a ratifikációért, abban egyeztek meg, hogy ezt lehetőségnek tekintik arra, hogy új lendületet adjanak a kétoldalú kapcsolatrendszernek annak érdekében, hogy az még előnyösebb legyen mindkét fél számára a jövőben.

A miniszter végül emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlés jóváhagyási folyamata nem volt rövid, miután „a parlamenti képviselők jogosan tartották inzultusnak mindazt, amit kénytelenek voltak hallani egyes svéd politikusoktól az elmúlt hosszú években, amikor Magyarországot folyamatosan egyfajta boxzsáknak nézve nap mint nap alaptalan vádakkal ütötték, bántották”.

Ezek a vádak mind-mind hazugak és alaptalanok voltak. A magyar demokratikus berendezkedést nincs joga senkinek megkérdőjelezni. Magyarország demokrácia, s a magyar politikai berendezkedés egy jól működő, demokratikus politikai berendezkedés. És nem fogadunk el senkitől erre vonatkozó alaptalan kritikákat, jól láthatóan a parlamenti képviselők sem voltak hajlandók ezt eltűrni

– mondta.

Tavaly ismét megdőlt a magyar–amerikai kereskedelmi forgalom rekordja

Tavaly meghaladta a kilencmilliárd dollárt, és ezzel ismét megdőlt a kereskedelmi forgalom rekordja az Egyesült Államok és Magyarország között, s közben folyamatosan érkeznek az amerikai beruházások is hazánkba – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Washingtonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető elmondta, hogy

tavaly meghaladta a kilencmilliárd dollárt, így ismét megdőlt a kétoldalú kereskedelem csúcsa, ráadásul az Egyesült Államok immár Magyarország legfontosabb exportpiaca az Európai Unión kívül.

„Közben az amerikai beruházások egyre nagyobb mértéket öltenek Magyarországon. 2014 óta, amióta ezen szerkezetben működik a külgazdasági kormányzás, már 111 nagy amerikai beruházáshoz adtunk pénzügyi támogatást. Nem csoda, ha ma már 1700 amerikai vállalat működik Magyarországon, és több mint 100 ezer magyar embernek adnak munkát” – emelte ki.