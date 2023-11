Annak ellenére egyébként, hogy az embercsempészek között jelentős számú migráns is található, és hogy az illegális bevándorlók táboraiban a rendőrök nagy mennyiségben foglalnak le fegyvereket és kábítószereket is, egyes migránsvédő szervezetek továbbra is úgy vélik, szabad utat kellene engedni ezeknek az embereknek Európa felé.

A Klikaktiv idézett munkatársa szerint például nekik is ugyanolyan szabadságot kellene biztosítani az EU-ban, mint az ukrajnai háború elől menekülőknek. Szabad mozgást, ideiglenes tartózkodási engedélyt, munkavállalói dokumentumokat, általános védelmet kellene kapniuk – véli a szervezet tagja.

Mindent átfésülnek a szerb hatóságok

Közben a szerb rendőrség folytatja akcióit a szerb–magyar határ mentén, a cél, hogy megerősítsék a terület biztonságát. A belügyminisztérium a közösségi oldalán folyamatosan közli a képeket és az információkat. A magyar határ menti rész egyfajta műveleti területté változott, amióta legutóbb Horgosnál ismét összecsaptak egymással az embercsempészek.

Az Észak-bácskai körzetvezető szerint ez az akció olyannyira sikeres, hogy Szabadkán már nincsenek migránsok, még a városban lévő befogadóközpont is üres. A Facebookon Bojan Soralov fényképet posztolt az üresen álló épületről. Mint írja:

Szerbia Alekszandar Vucsics államfő vezetésével a legutóbbi Horgos-környéki migránslövöldözés után határozottan és szervezetten reagált a Szerb Köztársaság törvényeinek brutális megsértésére és arra, hogy a lakosság biztonságát fenyegetik az illegális bevándorlók az Észak-bácskai körzet területén. Az elmúlt kilenc napban a szerbiai belügyminisztérium speciális alakulatainak napi, huszonnégy órás járőrözésének lehettünk szemtanúi Szabadkán, és leginkább az erdők területén. Ennek eredménye a csempészek letartóztatása, az összes migráns kitelepítése a városból, valamint az is, hogy a szabadkai befogadóközpont már ötödik napja teljesen üres, vagyis inkább felhasználók nélkül áll.

Soralov hozzátette: Szabadka a migránsok számára tiltott város.