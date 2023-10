Hidvéghi Balázs: a migráció Európa egyik legnagyobb kihívásává vált

Ami évek óta a problémát jelenti, az a kötelező áthelyezések, a migránskvóták kérdése - mondta Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában az európai uniós migrációs paktummal kapcsolatban.

A politikus szerint a fő kérdés, hogy ki és hol dönt ezekben az ügyekben. Míg ők ragaszkodnak ahhoz, hogy Magyarország, a magyar kormány, a magyar parlament legyen az, a migrációs paktum az Európai Bizottság kezébe adná a döntés jogát, így a brüsszeli bürokraták határoznának a magyarok életét hosszú időre befolyásoló kérdésről.

Hidvéghi Balázs kiemelte, hogy újabb háromoldalú megbeszélések várhatók az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament között, lesz parlamenti vita és szavazás is, és akár el is fogadhatnak egy olyan csomagot, amely nyíltan szembe megy a tagállami érdekekkel. Hozzátette, hogy Magyarország és Lengyelország többször is a paktum ellen szavazott, míg a csehek, a szlovákok és az osztrákok tartózkodtak, vagy szintén ellene szavaztak.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője sajtótájékoztatót tart a Képviselői Irodaházban

Fotó: Kovács Attila / Forrás: MTI

A fideszes politikus hozzátette, hogy a migrációs paktumot minősített többséggel elfogadtathatják, ami súlyos probléma, hiszen az a társadalom széles rétegeit érinti, épp ezért nem lenne szabad nem egyhangú döntéssel határozni az ügyben.

Az illegális bevándorlás Európa egyik legnagyobb kihívásává vált. A magyar határon fokozódó migrációs nyomásra határozott határvédelemmel és politikai akarattal, a kibocsátó országokkal történő megállapodásokkal lehet válaszolni

- mondta, utalva a szír beáramlás kapcsán Recep Tayyip Erdogan török elnökkel kötött megállapodásra.

Ugyancsak "nagyon fontos stabilizálni a balkáni régiót, és a térség azon országait, amelyek még nem az EU tagjai, fel kell venni az unióba, mert ezáltal könnyebb lesz a térség védelme, az együttműködés" - jelentette ki.

Több államban látható, hogy hosszú távon mekkora problémát okoz a migráció, társadalmi feszültségekben, a közbiztonság romlásában - mondta, utalva arra: a legutóbbi hírek szerint Svédországban a hadsereg bevetése is felmerült a kormány részéről, mert a rendőrség már nem elég ahhoz, hogy fenntartsa a rendet Stockholmban, Uppsalában vagy Malmőben. Franciaországban is állandó téma a közbiztonság romlása, 238 új csendőrőrsöt hoznak létre, láthatóan kezelhetetlenné válik a probléma - mondta.

"Nem szabad megengedni azt, hogy Magyarország és a közép-európai térség erre az útra lépjen" - szögezte le.

Hidvéghi Balázs szerint az Európai Parlamentben uralkodó hangnem lehetetlenné teszi az észszerű vitát. Erre példa, hogy "Charlie Wilmers svéd képviselőt, aki a robbantásokban, merényletekben, migránsok közötti összecsapásokban megsérült áldozatok neveit sorolta, több baloldali képviselő egyszerűen kinevette" - mondta a fideszes politikus.