A Legfelsőbb Bíróság volt és az Emberi Méltóság Tanácsa jogvédő szervezet jelenlegi elnöke azt kérte, hogy az Európai Bizottság indítson kötelezettségszegési eljárást Románia ellen, és hívja fel a szomszédos országot annak a gyakorlatnak a megszüntetésére, amely az Európai Unió alapvető szabadságelvét, a személyek szabad mozgását és több irányelvet is sért – adta hírül a Magyar Nemzet.

Idősebb Lomnici Zoltán az Ursula von der Leyennek írt levelében emlékeztetett arra, hogy az Emberi Méltóság Tanácsa elnökeként az uniós jog megsértésére hivatkozva négy petíciót nyújtott be az Európai Parlament petíciós bizottságához és valamennyit befogadták, az egyiket már eredményesnek is nyilvánították. Mint kifejtette, a petíciók közül kettőt Románia ellen adott be.

A levelében a volt főbíró felhívta a figyelmet arra, hogy a jogvédő szervezet képviseletében jogi segítséget nyújtott Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak, akiket terrorizmus vádjával öt-öt év börtönbüntetésre ítéltek Romániában.

Miután Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt tavaly szabadlábra helyezték, az Emberi Méltóság Tanácsa kitüntette a két székely fiatalembert. – Emiatt Mirela Elena Adomnicai, a román parlament kormánypárti képviselője tavaly május 24-én kezdeményezte kitiltásomat Románia területéről Bogdan Aurescu külügyminiszternél. A kitiltási eljárás megindításáról értesítést nem kaptam, azt a román sajtó tudósításából ismertem meg – mutatott rá.