– Ursula von der Leyen hónapok óta támadja Kínát, ami jelenleg Európa egyik legnagyobb beruházója. Onnantól, hogy Brüsszel mandátumot kap a teljes körű – EU-n kívüli tevékenységre is kiterjedő – átvilágításra és önkényes szankcionálásra, aligha akad majd olyan kínai vállalat, amely szívesen hoz tőkét Európába – magyarázta az üzletágvezető. Ráadásul nem is teljesen világos, hogy az Európai Bizottság milyen jogi alapon és technikailag hogyan gondolja bekérni az unión kívüli tevékenységekre vonatkozó dokumentumokat. Ezek kiadásához gyakran nemcsak az adott vállalat, de a másik fél (támogató, közbeszerző) hozzájárulása is szükséges.

