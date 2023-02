Gyurcsánynál az energetika ügyére is rákérdezett az orosz kormánylap, a szocialista politikus a következőképpen magyarázkodott: „Gyakorlatilag az összes általunk felhasznált gázt Oroszországtól vásároljuk. Egy szállítóforrásunk van, és ezért teljességgel függünk tőle. Akárhogy is nézzük, függetlenül a szállító megbízhatóságától, ez egy kockázati tényező technikai és más szempontokból is. Elméletileg a nagyobb energetikai biztonság érdekében feltétlenül rendelkeznünk kellene még legalább egy forrással.”

Köztudott, hogy Gyurcsány – komoly szövetségesi kritikákat is kiváltva – kormányzása végéig sem tudott érdemi előrelépést elérni az energia több forrásból történő beszerzése, diverzifikációja kapcsán.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (balra), Tarja Halonen finn elnök (középen) és Gyurcsány Ferenc magyar miniszterelnök pohárköszöntőt mond egy etnikai fesztivál megnyitóján a Moszkvától mintegy 600 km-re lévő Saranszkban, 2007. július 19-én

Fotós: VLADIMIR RODIONOV / Forrás: AFP

Végül a DK elnöke – aki akkoriban még az MSZP elnöke volt – személyes, családi érvekkel is letette a garast Oroszország mellett.

A Kreml lapja egyebek mellett a következőket kérdezte tőle: „ez évben a magyar–orosz kapcsolatok fejlődéséhez ezen a téren csatlakozott az ön neje, Dobrev Klára is, aki jól beszél oroszul és a közelmúltban Ludmilla Putyina meghívására olyan moszkvai rendezvényeken vett részt, amelyeket az akció apropójából rendeztek. Milyen benyomásokkal tért vissza a felesége Moszkvából, és nem tervezi-e, hogy átadja orosz nyelvtudását a gyerekeiknek?”

Gyurcsány erre a kérdésre válaszolva a családi múltat is felemlegetve komoly vállalást fogalmazott meg:

„A nejem az orosz kultúra és az orosz nyelv nagy tisztelője. Annak idején orosz iskolában tanult. A mostani moszkvai látogatásra sokáig készült, felidézte a feledésbe merült orosztudást, ismerősökkel gyakorolta a nyelvet. Oroszországból, ahol már sok éve nem járt, rengeteg jó benyomással jött haza. Ez igazi ünnepe volt az orosz nyelvnek, kultúrának és irodalomnak. Ami a mi családunkat illeti, megbeszéltük a gyerekekkel, hogy az angol után oroszt vagy kínait tanulnak majd. Vagy – ami még jobb – mindkettőt.”

