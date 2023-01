Ujhelyit 2017 októberében megválasztották a 40 éven aluli EP-képviselők alelnökének – ugyanekkor Eva Kailit elnöknek választották. Közös fotó is készült megválasztásuk után.

Forrás: ujhelyi.eu

Az Origo szerint Ujhelyi az Európai Parlamenten belül máshol is szorosan együttműködött Kailival: a médiaszabadsággal foglalkozó konferenciát szerveztek együtt Brüsszelben, ide főként Soros-szervezeteket (Riporterek határok nélkül) és magyar baloldali médiumokat (az akkor megszűnő Népszabadság) is hívtak. Erről a rendezvényről is több kép készült, az eseményről a magyar politikus még közösségi oldalán is beszámolt.

Ujhelyi állítása tehát hamisnak bizonyult, Dobrev Klára és Gurmai Zita mellett bizony ő is szoros kapcsolatban volt a brüsszeli korrupt politikussal.