Az elmúlt hetekben a média élénken foglalkozott Mártha Imrével, aki a második Gyurcsány-kormány idején alapozta meg a vagyonát. A hírek méregdrága karórákról, kétmilliárdot érő svábhegyi villáról, csúcskategóriás autókról és álomutazásokról szóltak – írja a Kontra leleplező anyaga nyomán az Origo.

A Kontra most kiderítette, hogy a fővárosi közműcégek vezetője nem mással, mint Gyömrő hírhedt polgármesterével élvezi a luxust. Mártha Imre és Gyenes Levente régi barátok, nemrég az Ibizán található Hard Rock Hotelben pihenték ki fáradalmaikat. A szálláshelyen 120 ezer és 450 ezer forint között mozog egy éjszaka ára.

Gyenes azután lett országosan ismert politikus, hogy egy orgián fehér port szívott fel egy meztelen nő hasáról.

Akárcsak Mártha, ő is szeret hivalkodni a gazdagságával:

volt már magánhelikoptere, szebbnél szebb autókkal jár, és még borászatot is nyitott.

Nem sokkal karácsony előtt járták be az országos sajtót azok a képek, amelyek Mártha Imre playboy-életmódjáról tanúskodnak. A budapesti közműcég-holding első számú embere jól láthatóan két kézzel szórja a pénzt, és látványosan habzsolja az életet.

Az egyik nyilvánosságra hozott felvételen egy kerek fenekű hölgy társaságában süttette már így is napbarnította hasát egy yachton. Nem volt szégyenlős, és Instagram-oldalán utólag azt írta kommentként: home office. Mint kiderült, Mártha a Costa del Solon, a milliárdosok egyik kedvenc méregdrága partvidékéről kapcsolódott be a bizonyára kimerítő munkába.

Ez csupán egyetlen apróbb mozzanat Mártha nem mindennapi életéből, a sort gyakorlatilag a végtelenségig lehetne folytatni.

A Gyurcsány-érában a Magyar Villamos Műveket irányító céhvezető méregdrága karórákat visel, egy kétmilliárdot érő svábhegyi villában él, Bentleyt és más elitautókat vezet, valamint - ahogy a fenti eset is mutatja - költséges utazásokon vesz részt.

A fővárosi cégvezető vagyona az elmúlt időszakban látványosan gyarapodott: a vele kapcsolatos hírek méregdrága karórákról, kétmilliárdot érő svábhegyi villáról, csúcskategóriás autókról és álomutazásokról szólnak. Kellemetlen? Kellemetlen! Mártha Imre azonban nem ismer lehetetlent, és megpróbál magyarázatot adni a történtekre. Nem is akárhogyan: megmutatjuk a legerősebb nyilatkozatait!

A Kontrának feltűnt, hogy az urizáló cégvezérnek van egy állandó társa a luxusban: Gyömrő polgármestere. Közösségi médiás képeik alapján Mártha Imre és Gyenes Levente nagyon összenőttek, több alkalommal is együtt nyaraltak, arról nem is beszélve, hogy szívesen vágnak bele közösen az éjszakába is. Egyik bejegyzésükben egyenesen úgy nevezték magukat, hogy a Zsivány Kettes.

Volt is mivel vagánykodniuk: pár évvel ezelőtt a szórakozóhelyeiről és tengerpartjáról ismert Ibizán töltötték a szabadságukat. Nem is akárhol pihentek meg: a gazdag üzletemberek egyik közkedvelt szálláshelyén, a Hard Rock Ibizában.

Ez onnan derült ki, hogy Gyenes az Instagramján megosztott egy képet, amin Márthával napszemüvegben pózol a szálloda előtti medencében.

A hotel közvetlenül a remek adottságú Playa d'en Bossa tengerpartján helyezkedik el. A modern szálloda elsősorban azzal vonzza be a vendégeket, hogy hatalmas szabadtéri színpadán minden héten neves, nemzetközi sztárzenekarok lépnek fel. Sokatmondó, hogy a szálláshelyen hat étterem és számtalan bár működik. A Hard Rock Ibizának természetesen van exkluzív, privát strandklubja és strandbárja is, hogy az elit vendégeknek még véletlenül se kelljen másokkal érintkezniük.

A tehetősek körében annyira népszerű a hely, hogy a legkorábbi időpont, amikorra szállást lehet foglalni, április 8-a, ezt megelőzően valamennyi szobát kivették. A hotel hivatalos oldalán elérhető információk szerint– szobatípustól függően – áprilisban két főnek 56 ezer (158 euró) és 1,1 millió forint (3095 euró) között mozog egy éjszaka ára. Főszezonban azonban akár 2,1 millió is lehet egy lakosztály.