A hét ingatlana 1 órája

Ha a luxus és a kényelem a fő szempont: költözzön az Öreg-tó mellé!

A tatai Remeteségben kínálnak most eladásra egy olyan ingatlant, amihez tényleg nem kell hozzányúlni, mert teljesen felújították kívül-belül. A ház kétszintes, nem egy hodály, ráadásul az Öreg-tó közvetlen szomszédságában található. Mindenhol minőségi alapanyagokkal dolgoztak, ráadásul sikerült ízléses burkolatokat is választani, így tényleg csak be kell költözni. A telek mérete összhangban van a modern kor emberének szabadidejével.

Korszerűség és Elegancia Tatán! A DOT-ING INGATLAN büszkén mutatja be Önnek ezt a lenyűgöző, 2019-ben teljes körűen felújított két szintes 96 négyzetméteres családi házat, mely egy 450 nm-es telken magasodik. Tatai Remeteség varázslatos környezetében, az Öreg-tó közvetlen szomszédságában található, ami garantálja az otthona nyugalmát és a természettel való szoros kapcsolatot.

Fotók: ingatlanbazar.hu

Az Ingatlan Jellemzői A ház újra tervezésekor a luxus és a kényelem voltak az elsődleges szempontok. A földszinten található egy tágas nappalis étkezős konyha, valamint egy stílusos fürdőszoba és előszoba, ahol a család minden tagja megtalálja a számára ideális helyet. Az emeleten kényelmes hálószoba, gardrób, további fürdőszoba és egy világos félszoba található, amelyek nyugodt és elegáns környezetet kínálnak az élet minden pillanatához. Az alagsori részben pedig egy 36 nm méretű pince is található, amely számos lehetőséget kínál hobbi teremnek, műhelynek vagy extra tárolónak. Műszaki Jellemzők • Az ingatlan alapjait, valamint tartószerkezetét leszámítva teljesen megújításra került, így a modern technológia és a stílus találkozása az otthonában is megmutatkozik.

• Az új tetőszerkezet 30 cm vastag üveggyapot szigeteléssel, valamint CLIMA CONTROL Terrán tetőcsempével lett kialakítva, így a ház energiatakarékos és környezetbarát.

• A homlokzat szigetelése szintén 30 cm nikecell réteget kapott, ami további hőszigetelést biztosít.

• A fűtést egy hatékony turbó gázkazán biztosítja, radiátoros hőleadással minden helyiségben, így mindig kellemes hőmérséklet uralkodik az otthonában.

• Melegvíz ellátásról egy villanbojler gondoskodik, ami megbízható és folyamatos melegvíz ellátást biztosít.

• Az előszobában és a fürdőszobákban spanyol hidegburkolat található, míg a szobákban és a nappaliban, étkezőben magas kopásállóságú és vízálló belga laminált parketta szépíti az otthonát.

• Teljes fűtés, víz és villanyhálózat megújult.

• A műanyag nyílászárók minden helységben modern kényelmet és hőszigetelést nyújtanak, és aluminium redőnnyel vagy reluxával vannak szerelve, így az otthona mindig optimális hőmérsékletű és fényviszonyokkal rendelkezik.

• Az otthonban található modern egyedileg kialakított IKEA konyhaszekrény teljesen gépesített, beleértve a beépített hűtőt, főzőlapot, sütőt és mosogatógépet, amelyek az eladási ár részét képezik. A konyha a gasztronómiai kreativitás színtere lehet.

• Az ingatlan teljes riasztó- és kamerarendszerrel van felszerelve, így otthona mindig biztonságban van, akár otthon van, akár távol. Kert és Környezet Az ingatlant egy gondozott, parkosított kert veszi körül, ahol egy öntözőrendszer segíti a gyep gondozását. A házhoz tartozik egy 40 négyzetméteres fedett terasz is, ahol könnyedén kialakíthat egy nyári konyhát vagy pihenőt. A környező természet pedig káprázatos lehetőségeket kínál a szabadidős tevékenységekhez, legyen az túrázás, kerékpározás vagy a tavak partján való pihenés. Közlekedés és Elhelyezkedés Az ingatlan ideális közelségben található mind Tatabányához, mind az M1-es autópályához, így könnyen eljuthat Budapestre, Győrbe és Ausztriába is. Tatai Remeteség egy olyan környék, ahol a természet és a városi élet harmonikusan összefonódik, így otthona közel van a városi kényelemhez és a természethez is. Kinek Ajánljuk Azoknak ajánljuk, akik az igényességet, kényelmet és tökéletes elhelyezkedést értékelik. Tatai Remeteség egy olyan környék, ahol a természet és a városi élet szépen összefonódik, és ahol az otthon melege és a csend nyugalma együtt létezik. Ha nem szeretne felújítással bajlódni, és azonnal élvezni szeretné az otthon nyújtotta előnyöket, akkor megtalálta álmai otthonát!”[...] További szuper ajánlatokat keressen az ingatlanbazar.hu oldalán! A hirdetést eredeti formájában, javítás nélkül közöljük.







