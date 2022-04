Vasárnap reggel hattól 19 óráig szűkebb hazánk három választókerületében döntenek 19 egyéni jelölt sorsáról, a pártlistákról, mindemellett pedig országos népszavazáson is véleményt nyilváníthatnak az arra jogosultak. Dr. Veres Zoltán megyei jegyzővel, aki a Komárom-Esztergom Megyei Területi Választási Iroda vezetője, a voksolás részleteiről, a legfontosabb tudnivalókról beszélgettünk.

Szűkebb hazánkban több mint 242 ezren szerepelnek a választási névjegyzékben, őket összesen 298 szavazókörben várják majd. Mint azt dr. Veres Zoltántól megtudtuk, az első szavazók kis ajándékot is kapnak: ez ezúttal nemzeti színű kitűző lesz, amire az van írva: „SZAVAZTAM”.

Azt már tudjuk, hogy érvényes személyazonosító okmány (lakcímigazolvány és személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély, vagy a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó – régi típusú – személyazonosító igazolvány) felmutatásával szavazhat az, aki a névjegyzékben szerepel, a pandémia miatt azonban most ez a szabály egy kicsit változott.

Mikor lesz érvényes a népszavazás? - Az országgyűlési választás mellett országos népszavazást is tartanak vasárnap. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az egyéni jelöltek és a pártlisták mellett még négy kérdésben fejezhetjük ki a véleményünket. Ahogy azt dr. Veres Zoltántól megtudtuk, az országos népszavazás akkor érvényres, ha az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott. Az eredményességhez pedig az kell, hogy az érvényes szavazatok több mint fele ugyanazt a választ adta a kérdésre. Ebből egyébként most négy is lesz, egészen pontosan ezek: Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be? Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

– Alapesetben a lejárt érvényességű okmányokkal érkezők nem voksolhatnak, a személyes ismeretség a szavazatszámlálókkal ez esetben nem számít. Ugyanakkor a veszélyhelyzetben hozott rendelkezések miatt azok az okmányok érvényesnek számítanak, amelyek 2020. március 11-e után jártak le. Így ezekkel lehet igazolni a személyazonosságot a szavazókörökben is – részletezte a jegyző, aki azt is elmondta, hogy az országgyűlési és a népszavazásnak egy közös névjegyzéke van, csupán két külön rubrikában kell majd aláírni azt, ezzel igazolva, hogy megjelentünk a választáson. A népszavazási négy kérdés egy lapon fog szerepelni, amelyet a parlamenti két szavazólappal együtt egy borítékba kell majd tenni. Ha valaki csak az egyik vagy másik voksoláson akar részt venni, akkor csak azokat a szavazólapokat kapja meg, amelyeket kéri, és a névjegyzéket is csak egy helyen ír alá.

Dr. Veres Zoltán elmondta hogy kampánytevékenység, de közvélemény-kutatás sem végezhető a szavazás napján a szavazóhelyiségben, és a vasárnap végzett ez irányú kutatás eredményei is csak a választás után tehetőek közzé. A szavazóhelyiségben, illetve az épület bejáratától számított 150 méteren belül közterületen kampánytevékenységet sem lehet folytatni (ez a kampánycsendsértés). Azok a plakátok, hirdetmények, amelyek még a választás napja előtt kerültek ki, nem szabálytalanok.

Azok, akik személyesen nem tudják felkeresni a szavazókörüket egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogva tartásuk miatt, mozgóurnát igényelhettek már a voksolás előtt, illetve erre vonatkozó kérelmet április 3-án 12 óráig az adott szavazatszámláló bizottsághoz papír alapon lehet eljuttatni. Megyénkben a választást megelőző péntekig mintegy 2700-an jelezték, hogy élni szeretnének ezzel a lehetőséggel.



Kövesse a választást a Kemma.hu-n! - Vasárnap reggel kezdődő élő hírfolyamunkban folyamatosan beszámolunk a legfontosabb információkról: nem tévesztjük szem elől a megyei és országos rendkívüli eseményeket sem, és a napközben érkező részvételi adatokról is hírt adunk kétóránként. Aztán az urnazárást követően képekkel, videókkal, hangulatjelentésekkel tesszük színesebbé az önök estéjét. Meghallgatjuk, hogyan értékelnek a Komárom-Esztergom megyei politikusok, beszámolunk a reakciókról. A megyei és az országos adatokról folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat, míg el nem dől a választás. Dőljön hátra, és görgessen, frissítsen! Várjuk önöket vasárnap kora reggeltől másnap hajnalig a Kemma.hu oldalon! Amennyiben ön tapasztal meglepő, megdöbbentő vagy épp különös eseményt, írjon róla e-mailt a [email protected] e-mail-címre!