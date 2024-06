Június 14-én, pénteken a Németország-Skócia nyitó mérkőzéssel kezdődik és egy hónappal később, július 14-én a kontinensviadal döntőjével zárul a németországi, 17. labdarúgó Európa-bajnokság, melynek mérkőzéseit számos vendéglátó-egységben és szurkolói zónában is figyelemmel lehet majd követni. Az előttünk álló egy hónapig tartó futballünnepen legalább három mérkőzés erejéig a magyar labdarúgó-válogatottnak is szurkolhatunk. Marco Rossi csapata, élén Szoboszlai Dominikkal 2016 és 2021 után sorozatban harmadjára jutott ki az Eb-re. Összegyújtöttük, a teljesség igénye nélkül, hogy hol várja szurkolói zóna a drukkereket.

Már a nyitómeccsre kinyílik mindegyik szurkolói zóna

Fotó: Ádám János / Forrás: Boon.hu

Jó hír, hogy az elmúlt világversenyekhez hasonlóan a Komárom-Esztergom megyei vendéglátó-egységekben és szórakozóhelyeken, telepített szurkolói zónákban barátok és ismerősök társaságában közösen is szurkolhatunk Magyarországnak, illetve kedvenc válogatottainknak.

Esztergomban a főtéren nézhetjük a futball párharcokat

A Széchenyi téren óriási, 40 négyzetméteres LED falon keresztül követhetjük a közelgő kontinensviadal összes mérkőzését – közölte az Esztergomi Turisztikai Nonprofit Kft. Érdemes lesz felkeresni a szurkolói zónát, ahol babzsákokon, illetve sörpadokon ülve, baráti társaságunkkal közösen élhetjük át az Európa-bajnokság legizgalmasabb pillanatait.

A szervezők tájékoztatása szerint a főtéri futballmámorhoz hozzátartozik az is, hogy a helyszínen különleges programok és vendégek is várják majd az érdeklődőket, tehát nem pusztán az összecsapások miatt lesz érdemes kilátogatni a szurkolói arénába. Például június 15-én 14 órától a korábbi magyar és utánpótlás Európa-válogatott, U20-as világbajnoki bronzérmes Dudás Ádám, június 19-n Priskin Tamás korábbi válogatott labdarúgó, valamint július 12-én este Rakonczay Gábor kétszeres Guinness világrekorder és hatszoros óceánátkelő hajóssal is találkozhatunk a téren.

Ezen kívül lesz moziest és kvízjáték is. Abban biztosak lehetünk, hogy a magyar válogatott csoportmérkőzésein kiváló hangulat lesz, vélhetően több ezren biztatják majd együtt Szoboszlai Dominikékat a svájciak, a németek és a skótok ellen.7