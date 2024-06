A Nyergesújfalu csapata úgy vágott neki a finálénak, hogy két héttel korábban megnyerték a vármegyei első osztályú labdarúgó-bajnokságot. A bajnoki címet éppen a döntőbeli riválisuk elleni döntetlennel húzták be. A Sárisápnak tehát lett volna miért "visszavágni", míg a nyergesiek értelemszerűen a duplázásra, a tökéletes szezonra hajtottak. Ez végül össze is jött nekik, a megyei kupa trófeája is hozzájuk került, egy nem akármilyen forgatókönyv végén.

A bajnoki cím után a megyei kupa trófeáját is elhódította a Nyergesújfalu

Hosszabbításban dőlt el a megyei kupa sorsa

A sárisápiak szerezték meg a vezetést az első játékrész végén, és ezt az előnyt tartani is tudták a mérkőzés kétharmadáig, akkor azonban jött az egyenlítés a bajnoktól. Már-már úgy tűnt, hogy a legutóbbi találkozásukhoz hasonlóan 1-1-el ér véget a rendes játékidő, amikor jött a nyergesiek drámakirálya, Molnár Ambrus, aki a hosszabbításban megszerezte a kupagyőzelmet érő találatot. És, hogy miért drámakirály? A bajnoki elsőséget szintén az ő találatával biztosította be a nyergesi együttes, szintén a mérkőzés végén, szintén a Sárisáp ellen. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a Sárisáp együttese még a találkozó előtt ünnepélyesen elbúcsúztatta a kapusukat, Sándor Gábort, aki befejezi aktív pályafutását. A magunk mögött hagyott szezonban tíz alkalommal talált be a hálóőr az ellenfelek kapujába, természetesen büntetőből.

Komárom-Esztergom Vármegyei Kupa, döntő

Nyergesújfalui SE - Sárisápi BSE 2-1 (0-1)

Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, vezette: Linn Kevin (Faragó György, Jászberényi Marcell)

Nyergesújfalu: Erős - Cseh, Hajnal (Moutz 93.), Tóth, Szőke (Jakobi 93.), Mann, Balogh, Szoboszlai, Molnár, Raffai, Manga. Vezetőedző: Gálicz Ferenc.

Sárisáp: Sándor G. - Cserven, Szlovák (Katona 25.), Papp, Wend, Fekete, Gyebnár (Bartl 45.), Jurásek (Karcagi 72.), Sándor P., Dzsemil (Farkas 79.), Válent. Vezetőedző: Fenyvesi László.

Gólszerzők: Szőke (60.), Molnár (92.), illetve Sándor P. (41.)

Gálicz Ferenc: — Először is hihetetlenül boldog vagyok. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Ma tényleg mindent beletettek, a végsőkig küzdöttek oroszlánként. Óriási fegyvertény, hogy a félidőben még hátrányban voltunk és innen sikerült megfordítani a mérkőzést. Nem néztem utána, de szerintem nem sok csapatnak sikerült ez a Sárisáp ellen.

A vége drámai volt az utolsó percben szerzett győztes gól miatt.

Külön ki kell emelnem Molnár Ambrust az egész szezonban nyújtott tanári játékáért, és a két hihetetlenül fontos góljáért, hiszen az ő góljával lettünk bajnokok és kupagyőztesek is. Gratulálok a Sárisápnak az egész szezonhoz. Tudom, hogy ezt ilyenkor nehéz pozitívan értékelni, de a legvégén maradtak le a bajnoki dobogóról, és megyei kupadöntőt játszottak, a megye meghatározó csapatává váltak. Nagyon köszönöm Gabala Ferencnek, hogy letette a csapat alapjait, és hogy mindig támogatott, tanított, tanácsokkal látott el. Ez a szezon nélküle biztosan nem így végződött volna. Nagyon jó egészséget kívánok neki!

A szurkolókról pedig tényleg csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Teljesen megtöltötték a kispad mögötti lelátót, és végig biztatták a játékosokat. A játékosok mondták a meccs után, hogy óriási hangulat volt, nagy élmény volt nekik ilyen hangulatban játszani.

Az utolsó perces gól nekik is köszönhető, hisz a szurkolásukkal extra erőt adtak a játékosoknak.