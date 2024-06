Június 10-én a mű- és szinkronúszók versenyeivel kezdődött a belgrádi 37. vizes Európa-bajnokság, hétfő délelőtt pedig már a medencés úszók is vízbe csobbantak, akiknek az adott versenytáv mellett a külső körülményekkel is meg kell küzdeniük, hiszen a 2022-es római kontinensviadalhoz hasonlóan, az olimpiáktól és a világbajnokságoktól viszont eltérően ezúttal is szabadtéri medencében rendezik a sportág küzdelmeit. A magyar csapat a két évvel ezelőtti olaszországi Eb-n öt arany-, nyolc ezüst-, és három bronzéremmel a sportági éremtáblázat ötödik helyén zárt.