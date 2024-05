A fővárosi gárda a játékvezetőktől „megkapta” a hazai pályát, de a Tatabánya még ezzel is megbirkózott. Egy meglehetősen közepes színvonalú mérkőzésen sok hibával pólóztak a csapatok. Így korántsem volt látványos a játék. Az első félidő döntetlenjét követően a vízművesek a harmadik felvonásban fordították a maguk javára a találkozót, és ezzel fontos győzelmet szereztek. Mégpedig megérdemelten, mert a gyenge játékuk dacára végig megalkuvás nélkül küzdöttek, hajtottak a sikerérét.

A Tatabánya (fehér sapkában) győzni tudott a hétvégén

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A pontvadászat két hét múlva befejeződik, de a TVSE-nek már csak egy mérkőzés van hátra.

Gebauer Lajos: - Az előző fordulóban jól játszottunk, mégis kikaptunk. Most viszont jóval gyengébb produkció is elegendő volt ahhoz, hogy megnyerjük az összecsapást. A győzelemhez gratulálok a srácoknak. Már most több pontunk van, mint a tavalyi szezon végén volt.