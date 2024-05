Ez a két együttes évek óta parázs csatákat vív egymással, mindig minőségi, kemény rögbi látható a rangadóra kilátogató szurkolók számára. A találkozó kezdete előtt tudni lehetett, hogy komoly tétje már nincs a mérkőzésnek, egyik csapat számára sem. A Vitézek célja a döntőre való felkészülés, gyakorlás volt, több alapemberüket is pihentették. A másik oldalon a battaiak a pozitív szezon zárásra törekedtek. Kezdetben a sárga mezes vendégek domináltak és meg is szerezték az első pontokat. Erre válaszul, rövid időn belül négyszer sikerült a címvédőnek áttörnie a védelmi vonalat. A remekül játszó csapatkapitány, Stiglmayer egy félidő alatt 4 célt sikerült szereznie. A második játékrészben az esztergomiak felhasználták az összes cserelehetőségüket és új felállásokat próbáltak ki. Újból a Bulldogok szerezték az első pontokat, majd szinte felváltva juttatták be a célterületbe a labdát az együttesek. A rekkenő hőségben, a szezonvégi fáradság meglátszódott, mindkét csapat kihasználta egymás védelmi hibáit. Az esztergomiak végig uralva biztosan nyerték a találkozót A több mint száz pontot hozó mérkőzéssel lezárult az idény alapszakasza, melyet a Vitézek 41 ponttal a második helyen zártak. Május 18.-án Budapesten a bajnoki döntőben csapnak össze a hazai pályán játszó Exiles alakulatával.

A vitézek a szezon végén is meggyőző rögbit myújtottak

Fotó: Lehotzky István