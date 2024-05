Nyergesújfalun már nem kell számolgatni. A hátralévő két fordulóban egyetlen pontot kell szerezniük ahhoz, hogy a megye egy megnyeréséért járó bajnoki aranyérem a nyakukba kerüljön. Ez így leírva nagyon egyszerűnek tűnik, főleg, hogy az éllovasról beszélünk. Azonban rápillantva a két ellenfélre, már korántsem tűnik sétagaloppnak a helyzet. A Sárisáp az egész szezonban bizonyította, hogy bárkit képesek legyőzni, míg a Zsámbék otthonában talán az egész szezon legnehezebb mérkőzése várhat a nyergesiekre, ha addig nem ülnek fel a trónra. A csapat minden bizonnyal nem szeretne addig várni, biztosak vagyunk benne, hogy saját közönségük előtt szeretnének ünnepelni.

Hétvégén a megye egy bajnoka lehet a Nyergesújfalu (fehérben)

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Kiélezett véghajrá a megye egyben

A Tata, a Zsámbék és a Koppánymonostor a vesztett pontokat tekintve ugyanannyi ponttal állnak és harcolnak a második helyért. Ebbe a csatába még beleszólhat nevető negyedikként a Sárisáp is akár, de ehhez első körben el kellene rontaniuk a nyergesiek vasárnapját. A tataiak a hétvégén nem lépnek pályára, őket be is érheti pontszámban egy-egy győzelemmel a Koppánymonostor és a Zsámbék. Előbiek a Bábolna, míg utóbbiak a Lábatlan otthonában lépnek pályára, és egyik találkozóra sem lehetne kijelenteni, hogy országos kettes.

Területi I. osztály, 25. forduló

Május 18., szombat, 17 óra

Vértesszőlősi Sportegyesület - Vértessomló

Busch István Sportcentrum, Vértesszőlős, vezeti: Áy János (Faragó Gy., Patócs D.)

Hagymási Zoltán: — Két hazai mérkőzésünk van hátra, egyik sem lesz könnyű így a szezon végén. Ha a tavaszi teljesítményünket nézzük, lehet esélyünk a jó szereplésre. Ennek a szellemében is készültünk az elmúlt két hétben, jó hangulatban teltek az edzéseink. Felszabadultan, görcs nélkül játszhatunk.

Május 19., vasárnap, 17 óra

FC Esztergom - DG Tát

Sporttelep, Esztergom, vezeti: Papp Márton (Balázs P., Fabi A.)

Spóner József: — Érzelmes, presztízs találkozó vár ránk, ahol szeretnénk elérni egy szép eredményt a szezon utolsó hazai mérkőzésén.

Wati Kecskéd KSK - Almásfüzitői SC

Sport utcai sportpálya, Kecskéd, vezeti: Urbanics Áron (Uracs R., Bokor B.)

Linczmaier László: — Szeretnénk két győzelemmel zárni a bajnokságot, ehhez az első lépést a közvetlenül mögöttünk lévő, eléggé kiszámíthatatlan füzitői csapatot kell legyőznünk. Mindent meg fogunk tenni a sikerért.

Bábolnai SE - Koppánymonostori SE

Sportpálya, Bábolna, vezeti: Áy János (Kun P., Vámos B.)

Józsa Péter: — Szeretnénk jó meccset játszani egy jó csapat ellen. Remélem, hogy sikerül felnőni a feladathoz, két hete ez nem sikerült a Sárisáp ellen. Úgy tűnik, hogy idegenben jobban megy nekünk mostanában, de ezúttal szeretnénk hazai pályán is jól teljesíteni.

Lábatlani ESE - Zsámbéki Sport Klub

Sporttelep, Lábatlan, vezeti: Szeibert Philip (Patócs D., Szabó B.)

Karcagi Pál: — Szeretnénk hazai pályán szépen búcsúzni a kitartó közönségünktől, bár tudjuk, hogy nagyon mérkőzés vár ránk, hiszen a legjobban felkészített csapat érkezik hozzánk.

Nyergesújfalu SE - Sárisápi BSE

Hajnal Tamás Sportcentrum, Nyergesújfalu, vezeti: Linn Kevin (Faragó Gy., Jászberényi M.)

Gálicz Ferenc: — Nem túlzás, hogy a szezon legfontosabb mérkőzése vár ránk vasárnap. Számunkra a képlet egyszerű. Ha pontot szerzünk, akkor bajnok leszünk. A mérkőzés viszont biztosan nem lesz egyszerű, mert a bajnokság egyik legszervezettebb csapata vár ránk. Reméljük, hogy sok néző látogat majd ki biztatni a csapatot. Az biztos, hogy a fiúk mindent bele fognak adni.