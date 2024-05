A helyszínen beszéltünk Lődi Péterrel, a Vértes Agórája rendezvényszervezőjével (az esemény szervezője Nagy Ferenc), aki elárulta, hogy a TSC-vel együtt hajtják végre ezeket a rendezvényeket. Utóbbiak a szakosztályok bevonásával hoznak aktivitást. Lődi Péter hangsúlyozta, hogy a Kihívás Napjának a fő célja nem más, minthogy mozgásra bírják az embereket, ezzel együtt a gyerekeket is. A mondatait azzal folytatta, hogy Kanadából indult az úgynevezett „Challenge Day”, ami elterjedt az egész amerikai- illetve az európai kontinensen is. Kiemelte, hogy a legfőbb lényeg az, hogy egy fiatal diák minimum hatvan percet mozogjon. Szerinte az is pozitívum ebben a rendezvényben, hogy ez a nap nagy segítség lehet minden pedagógusnak és gyereknek, hiszen stresszoldásként is felfoghatják az effajta történéseket. Véleménye szerint a vívás és az ökölvívás kiemelkedően nagy népszerűségnek örvend a tatabányai helyszíneken, a kisebb gyermekek a mászófalat is sokszor elfoglalják.