Egy héttel ezelőtt vette át a „Tatabányai Sport Club Örökös Tagja” címet Hoffer József, aki nagy versenyre készül. A „Hofi” becenevű TSC tízpróbázója 67 évesen is aktív résztvevője a szenior atlétikai versenyeknek, ebből adódóan ezen a héten is komoly szinten készül. Hoffer József szombaton a Szekszárdon rendezendő Török Sándorné emlékversenyre utazik és veti be tehetségét. A sporteseményen dobó ötpróbában mérettetik meg magukat az indulók, azaz terítékre kerül a gerelyhajítás, súlylökés, diszkoszvetés, illetve nehézkalapács- és kalapácsvetés.

Hoffer József komolyan veszi a preparációt

Forrás: Tatabányai Sport Club/Facebook

Az alábbi videón megtekinthető, hogy Hoffer József hogyan készül a versenyre: