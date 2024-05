Muhari Eszter az egyéni verseny után csapatban is aranyérmes lett az ob-n. A hunfencing.hu arról írt, Eszter döntő szerepet vállalt abban, hogy ismét a tatabányaiak végezzenek az első helyen, illetve Plásztán Attila tatabányai vezetőedző munkáját is méltatták. A tatabányai klub ezzel az országos bajnokság legeredményesebb vidéki egyesülete is lett.

Az aranyérmes csapat: Turai Gréta, Muhari Eszter, Salamon Réka és Gnám Tamara, valamint Plásztán Attila vezetőedző

Fotó: Hunfencing.hu / Forrás: Facebook

A csapatban Muhari Eszter, az egyéniben bronzérmes Salamon Réka, az egyéniben ötödik Gnám Tamara és Turai Gréta alkották. A döntőben az MTK csapatát győzték le 45:41-re.

A tatabányai férfi párbajtőr csapat bronzérmes lett

Fotó: Plásztán Attila / Forrás: beküldött

A tatabányai férfi párbajtőrözőknek is volt oka az örömre. A nyolcaddöntőben simán legyőzték a Honvédot, így elmaradt a sokak által borítékolt Vasas-Honvéd finálé. A csapatot Kovács Gergely, Josef Mahringer, Szarvas József és Tamás József alkották. A Tom-Ferr Tata fiatal csapata a hatodik helyen végzett (Horváth Levente Zétény, Kátai Bence, Keresztes Ádám, Regős Gergely).