A Szomód-Széchenyi találkozó hajrájában, 2-3-as vendég vezetésnél a hazaiak jutottak tizenegyeshez, amit értékesítettek, ezzel egalizálva az eredményt. A mérkőzésről eddig a pontig lehet sportszakmai szempontok alapján beszélni, ezután mindez, idáig tisztázatlan körülmények között elszabadultak az indulatok. A két csapat játékosai között a beszámolók alapján egy kisebb dulakodás tört ki, majd a nézőtérről egy pályára szaladó néző a vendégcsapat egyik játékosát megütötte.

A Széchenyi TSE játékosai is értetlenül álltak a verekedés után (korábbi fotó, illusztráció)

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Lapunk beszélt mindkét klub képviselőjével, hogy megértsük mi történt. A szomódiak részéről Andai Béla vezetőedző elárulta, értetlenül állnak az eset előtt, és készek a hivatalos eljárás folyamán is mindent megtenni az igazság kiderítése érdekében. Azért, hogy ilyen többet ne fordulhasson elő, a vétkes nézővel szemben szankciókat alkalmaznak a jövőben, mert szerintük nem futballpályára való az ilyen viselkedés.

A Széchenyi TSE oldaláról Magyari Viktor a történetet ugyanúgy mesélte el, őket is meglepte a pályára berohanó néző tette. Elárulta, ők is elhatárolódnak az ilyen és ehhez hasonló esetektől. Azt mind a két együttes megerősítette számunkra, hogy a két csapat között soha nem volt semmilyen ellentét, több játékos is közelebbi ismeretségben áll egymással. A felsőgallai klub még hozzátette, hogy a rendezők is rendkívüli fegyelemmel álltak az esethez, a vendégöltözőt is biztosították egy esetleges későbbi konfliktustól.

Azt még mindkét klub hozzátette, hogy a verekedő néző később személyesen odament a vendégcsapathoz és elnézést kért a tettéért.

Fegyelmi eljárás és feljelentés a verekedés után

Az MLSZ Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatósága annyit között lapunkkal, hogy a fegyelmi bizottság eljárást indít az ügyben, annak lezárultáig nem kívánnak nyilatkozni az ügyben. Annyit azonban elárultak, hogy mint minden ilyen esetben, ezúttal is rendőrségi feljelentést tesznek az eset után, és remélik, hogy a vármegyei futballélet ahogyan eddig sem az ilyen botrányokról szólt, úgy ezután sem ezek miatt kell majd figyelni a mérkőzésekre.

A döntetlen állásnál félbeszakadt találkozó hivatalos eredményéről később dönt a vármegyei szövetség illetékes bizottsága. A szomódiak szempontjából korántsem mindegy, hogy ennek mi lesz a kimenetele, jelenleg éppen egy ponttal vannak lemaradva a harmadik helytől. Amint lezárul a szövetség által indított fegyelmi eljárás, természetesen mi is beszámolunk majd az ügy kimeneteléről.